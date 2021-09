DE POLÍTICA Y COSAS PEORES CATÓN

Nadie debería leer el cuento con que empieza hoy esta columna. De muy dudoso gusto, es además inverosímil, y tiene un final realmente absurdo. Si a alguno de mis cuatro lectores le disgusta el chascarrillo entenderé su mortificación. En una fiesta un joven invitado entabló conversación con una chica. De pronto ella se agachó a recoger algo, y entonces sucedió algo en extremo penoso. La muchacha tenía un ojo de vidrio, y cuando se inclinó se le salió de la órbita y fue dando botes por el suelo. El tipo se apresuró a recoger el ojo, lo limpió con su pañuelo y volvió a ponerlo en su lugar, o sea donde la chica lo traía puesto. La joven mujer no dijo nada. Tomó de la mano al invitado, lo condujo a una alcoba y ahí le hizo el amor cumplidamente. Al terminar aquel gratísimo deliquio el galán le preguntó a la chica: "¿Haces esto con todos los hombres?". "No -respondió ella-. Nada más con los que me llenan el ojo". Don Pecunio, provecto hombre de empresa, soltero, rico y dueño de grandes bienes de fortuna -jet privado: un yate; una villa en la Toscana; un hotel en París; un edificio de departamentos frente a Central Park, en Nueva York, y una casa en Saltillo-, contrajo matrimonio con Pompilia, mujer en flor de edad y guapa. Un cierto amigo del vetusto galán le preguntó, admirado: "¿Cómo lograste que esa muchacha tan joven y hermosa aceptara casarse contigo? ¡Tienes 80 años!". Explicó don Pecunio: "Le dije que tengo 90"... Pepito mostró gran interés en la historia que ese domingo les contó a los niños la señorita Peripalda. Le dijo: "Tengo una pregunta". "Adelante, Pepito" -lo animó la piadosa catequista. Dijo el chiquillo: "San José era carpintero ¿verdad?". "Así es" -confirmó la señorita. Siguió Pepito: "Jesús murió por nuestros pecados, pero resucitó y subió al Cielo". "En efecto". Continuó el chiquillo: "La Virgen María murió también". Le aclaró la catequista: "En verdad no murió. Al final de su vida se quedó como dormida -a eso se le llama "dormición"-, y fue llevada al Cielo en cuerpo y alma. Pero dime: ¿cuál es la pregunta?". Inquirió Pepito: "¿Quién se quedó con la carpintería?". Doña Semit Onada se creía una Tebaldi o una Callas, pero la verdad es que tenía muy fea voz. Cuando cantaba parecía que un gato estaba miando. ("Miar: maullar el gato". Diccionario de la Academia). En cierta ocasión la invitaron a cantar dos piezas en la velada de aniversario del Club de Jardinería Gimnosperma. Ella escogió el aria "Casta diva" y el bolero "Amor perdido". Quería satisfacer todos los gustos del culto y exigente público (más exigente que culto, hay que decirlo). Le comentó a su marido: "Voy a cantar en el Teatro Pelía. ¿Quién me sugieres que me acompañe?". Sin vacilar respondió el señor: "Un guardaespaldas". De nueva cuenta nos topamos con Jactancio, sujeto vanidoso y presumido. En un antro se le acercó una dama y le propuso: "¿Bailamos?". Con displicencia respondió Jactancio: "No soy precisamente un bailarín, pero está bien: bailemos". En seguida la mujer le dijo: "¿Tomamos una copa?". Con el mismo tono replicó Jactancio: "No soy precisamente un bebedor, pero está bien: bebamos". Sugirió ella: "¿Vamos a un motel?". Sin dejar su actitud desdeñosa contestó Jactancio: "No soy precisamente un lujurioso, pero está bien: vamos". Fueron al Motel Kamawa; ocuparon la habitación 210 e hicieron lo que se acostumbra hacer en tales establecimientos. Al término de las acciones Jactancio se dispuso a retirarse. Le preguntó la mujer, cuyo oficio ya se adivina: "¿Y el dinero?". Le dijo, apático, Jactancio: "No soy precisamente un gigoló, pero está bien: venga el dinero". FIN.

MANGANITAS

Por AFA.

".Harán nuevos billetes.".

La inquietud no se me quita.

Veo con preocupación

cómo aumenta la inflación.

¿Ya empezó la maquinita?

MIRADOR

ARMANDO FUENTES AGUIRRE

Historias de la creación del mundo.

El Señor hizo al gusano.

Y comentó el Espíritu:

-Qué bien.

El Señor hizo a la cucaracha.

Y comentó el Espíritu:

-Qué bien.

El Señor hizo al escorpión.

Y comentó el Espíritu:

-Qué bien.

El Señor hizo a la tarántula.

-Y comentó el Espíritu:

-Qué bien.

El Señor hizo al hombre.

Y comentó el Espíritu:

-¡Qué lástima!

¡Hasta mañana!...