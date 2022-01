DE POLÍTICA Y COSAS PEORES CATÓN

audima

Don Moneto, el ricachón del pueblo, fue a visitar al padre Arsilio en la casa parroquial. Le dijo que con motivo del principio de año había decidido cambiar de vida. Sería un hombre nuevo. El buen sacerdote se alegró, pero la experiencia le había enseñado a desconfiar de los arranques de virtud. Le preguntó al dineroso señor: "En adelante ¿amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo?". "¡Sí, padre; sí!" -prometió vivamente don Moneto. "¿Vendrás a misa todos los domingos?". "¡Sí, señor cura!". "¿Tratarás con justicia a tus trabajadores?". "Momento, padrecito -lo interrumpió en ese punto, molesto, el ricacho-. Estamos hablando de religión, no de negocios". Otro que decidió convertirse con motivo del nuevo año fue Empédocles Etílez, el briago más briago del lugar. Le anunció, solemne a su sufrida cónyuge: "A partir de mañana, esposa mía, seré otro hombre". Al día siguiente, sin embargo, llegó borracho como de costumbre. Le dijo a la llorosa mujer: "¡Con la novedad, viejita, de que al otro también le gustaba la peda!". Este amigo mío tiene una teoría muy interesante. (Las teorías son, por lo general, interesantes; las que suelen ser bastante aburridas son las prácticas). Afirma que la lectura de buenos libros hace buenas a las personas. Yo lo escucho cum grano salis, o sea con cauteloso escepticismo, pues he conocido a individuos de abundantes lecturas pero de escasa calidad humana: malagradecidos, envidiosos, enemigos solapados a quienes causa rabia la fortuna ajena. Aun así mi amigo piensa que a él lo hicieron ser bueno -y ciertamente lo es- los libros de Dickens, Daudet, Dumas (el de "Los tres mosqueteros"), Tolstoi, Chejov, O. Henry y otros como ellos. No contribuyeron a su bondad, en cambio, los libros llamados sagrados o devocionales, y llega a decir que en el Selecciones del Reader's Digest encontró más buenos ejemplos que en algunos capítulos del Antiguo Testamento, abundantes en asesinatos, adulterios, y otras malignidades. Propone que al principio de esos textos se incluya la advertencia que Netflix inscribe en sus películas: "Contiene escenas de violencia y sexo", y que avise, como en las cajetillas de cigarros, que el consumo de ese producto puede ser nocivo para la salud -en este caso mental, moral y espiritual- propia y del prójimo. No sé hasta qué punto la tesis de mi amigo sea plausible, pero sí sé que la ignorancia ve con malos ojos a la cultura, y que la estolidez recela de la inteligencia. A otros, un barniz de humanidades los podría alejar del egoísmo, del apetito desordenado de ganancias, y enseñarles que más allá del dinero hay valores que dan su verdadero sentido a la vida, como el bien, la belleza y la búsqueda de la felicidad para sí mismo y para los demás. El que tenga oídos para oír, que vea. Santa Claus regresó al Polo Norte después de su largo y cansado periplo por el mundo. Fue a beber una copa con sus amigos -merecido premio-, y les contó lo que en una casa le había sucedido. "Bajé por la chimenea -relató-, y en la sala, al pie del pino, vi a una espléndida morena: busto maravilloso, cintura cimbreante de palmera, grupa de potra arábiga, torneadas piernas y cero vestimenta. Me dijo con insinuante voz: 'Soy tu regalo de Navidad. Estoy a tu disposición'. Y así diciendo se tendió en un diván puesto ahí para el efecto. "Ahora no puedo -me disculpé-. Debo llevarles sus regalos a los niños que se han portado bien'. 'Yo me portaré mejor -respondió ella-. Además esto no tomará mucho tiempo'. Uno de los amigos exclamó: "¡Fantástico! Y tú ¿qué hiciste?". "Acepté -confesó Santa-. Después de todo en ese momento no iba a poder salir por la chimenea, y luego sí". FIN.

MANGANITAS

Por AFA.

".Después del Día de Reyes.".

Un crítico se despeina

al decir que el feminismo

pedirá mañana mismo

que uno de ellos sea reina.

MIRADOR

ARMANDO FUENTES AGUIRRE

Debemos acostumbrarnos a la vida, de otro modo no seremos capaces de vivir.

La vida a veces nos acaricia, y otras nos golpea. Con la misma serenidad debemos recibir sus mimos y sus malos tratos. Mujer voluble es ella, pero amada, y de la mujer amada aceptas lo mismo su bondad que sus crueldades.

En estos días caminamos bajo la amenaza de un animálculo invisible que puede entrar en nuestra carne, nuestra sangre, nuestros huesos igual que entra la espada de la muerte. A muchos ya ha herido y ha matado.

También ese riesgo mortal es parte de la vida. Hemos de vivir con él bajo cualquiera de sus formas, pues es un asesino que cada día cambia de disfraz. La muerte de nosotros los humanos es un tema con infinitas variaciones. Igual es este mensajero suyo.

Sigamos viviendo, pues, con cuido pero sin miedo. Dijo el filósofo que quien teme morir muere mil veces.

No le temamos a la muerte. Cuando entre a nuestra casa nosotros no estaremos ya en ella.

¡Hasta mañana!...