De política y cosas peores

En cierto pueblo había un individuo diestro en el arte de poner apodos. Al alcalde, que en sus discursos decía siempre: "Yo no tengo cola que me pisen", le puso "El jolino". A una complaciente chica que trabajaba en la planta eléctrica de la localidad la llamó "La pies planos", porque pisaba con toda la planta. Llegó al lugar un forastero carirredondo y cachetón, y de inmediato lo bautizó como "Carenalga", forma apocopada de "Cara de nalga". El fuereño se enteró del mote y le fue a reclamar aquella chunga. Le preguntó, irritado: "¿Usted fue el que me puso el apodo 'Carenalga'?". Respondió el otro: "Pué que sí; pué que no. Pero de que le queda, le queda". La trabajadora social supo que don Pitonario era padre ya de 15 hijos. "¡Caramba! -bromeó con él-. ¡Va a necesitar usted un condominio!". Intervino la esposa del sujeto: "Yo se los compro, señorita, pero nunca se los pone". Pensé, necio de mí, que el concepto de "lucha de clases" era tan anticuado y obsoleto como las polainas, el polisón, la bigotera o el corsé. Don Pablo Salce Arredondo, culto y atildado personaje de Linares, Nuevo León, no decía: "Está equivocado" cuando marcaba en el teléfono un número al que no quería llamar. Decía: "Está erróneo". Pues así, erróneo y equivocado, estaba yo al suponer que esa idea marxista-leninista, la de la lucha de clases, estaba ya en desuso y olvidada, al igual que las moxas o las sanguijuelas como remedios curativos. Sucedió, sin embargo, que López Obrador arremetió de súbito contra la clase media, sin que mediara provocación alguna, pues esa clase, a la cual tengo el honor de pertenecer, es de suyo pacífica y tranquila, y no se mete con nadie, ocupada como está en ganar el pan honradamente y en procurar una vida mejor para sus hijos y sus nietos. Por un lado AMLO se reúne a desayunar, comer y cenar con los ricos de México, y llega a acuerdos con ellos, cosa que está muy bien. Por el otro adula a los pobres y los llena de dádivas para que no tengan ya que trabajar, cosa que está muy mal. Y a la clase media la agarra de su puerquito, como se dice cuando alguien hace a otro víctima continua de sus insolencias. Mientras más sólida y próspera es la clase media de un país, más próspero y sólido es ese país. Se diría, no obstante, que el caudillo de la 4T quiere que en México aumente la cantidad de pobres, para poder manejarlos a su antojo, y que no crezca el número de ricos, pues las doctrinas que hace 50 años aprendió leyendo a Rius son enemigas de la riqueza. Por eso ahora nos escogió a los de clase media como sus enemigos. Mañana atacará quizás a los filatelistas, los intérpretes de mandolina o los jugadores de conquián, pero por ahora nos fustigó con toda suerte de inris a quienes pertenecemos a la clase media. Presidente de media clase habemos, anclado en posturas ya superadas. No hagamos demasiado caso a sus palabras. Pronto se olvidará de nosotros, así como se olvidó -o fingió olvidarse- del nombre e investidura de doña Kamala. Preocupémonos, sí, de los efectos que los dogmas y prejuicios de AMLO pueden tener en un país que aspiró a ser de clase media y que cada día va cayendo más en el lumpemproletariado político, económico y social. Aquel viajero iba en automóvil por un camino rural, y el vehículo sufrió una descompostura. La noche era fría y tormentosa, y el viajero vio a lo lejos una casa. Llamó a la puerta y la abrió un hombrón de 2 metros de estatura, músculos de toro y aspecto amenazante. Le dijo al viajero: "Podrá pasar aquí la noche, pero vivo solo y deberá acostarse en la misma cama conmigo". "Perdone -se disculpó el viajero-, pero mejor me voy. Creo que me metí en el chiste equivocado". FIN.

MIRADOR.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan.

En el paseo del río se cruzó Don Juan con doña Ana, que iba con sus amigas.

Se detuvo la dama y le preguntó al hidalgo:

-¿Os acordáis de mí?

Contestó Don Juan:

-Ahora que estáis acompañada no me acuerdo. Cuando estemos solos os recordaré.

Sonrió doña Ana:

-Sois un seductor.

-No, señora -la corrigió el sevillano-. Soy un caballero.

-Entiendo -replicó doña Ana-. Los caballeros saben olvidar.

-Nunca olvidamos -replicó Don Juan-. Pero recordamos sólo cuando debemos recordar.

Después doña Ana dijo a sus amigas:

-Es un caballero.

-No -dijeron ellas-. Es un seductor.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS.

Por AFA.

"La 4T malbarata un avión.".

Un pensamiento infeliz

me pasa por la cabeza:

también la 4T ésa

malbaratará al país.

Síguenos en