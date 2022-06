Mi pesimismo ante la ilusión de un México más civilizado.

¿Usted cree que los niveles de inseguridad que vivimos van a mejorar? En las condiciones actuales, yo no lo creo. Reconozco que soy pesimista. Pero de ninguna manera soy un pesimista en el sentido de una persona que se derrota al constatar el mundo de violencia, barbarie y desesperación que se vive en las calles.

Soy un pesimista en el modo de Eduard Von Hartmann, en su obra “Filosofía de lo inconsciente”, que reconoce la realidad y no espera que las cosas mejoren por sí mismas, (y que por eso no se rinde, ni derrota ante la adversidad), precisamente, porque no confía en los discursos de los políticos que solucionan todo en el aire, esos que nos piden que dejemos las cosas en sus manos. Creo que las cosas no van a mejorar (mi pesimismo), y por lo mismo, no puedo dejarlas en manos solamente de las autoridades.

No quiero decir con esto que la responsabilidad de las autoridades desaparece. Nada más ajeno a mi opinión. Las autoridades de todos los niveles, de todos los partidos, de todas las fuerzas del orden; nos han fallado. Todas. Por negligencia, impericia, corrupción, abandono, debilidad, incapacidad, improvisación. Por miles de razones, nos han fallado. Lo siguen haciendo. Tienen una serie de obligaciones puntuales para actuar y darnos un sistema de seguridad pública que nos proteja, nos defienda, que investigue, que elimine la impunidad. No lo han hecho.

Pero frente a estas obligaciones del Estado y sus autoridades, estamos nosotros. La sociedad. Y también tenemos un amplio margen de responsabilidad (y opciones de actuación). Apenas hace unos días, en la ciudad de Los Mochis, una joven mujer, madre y profesora, fue brutalmente asesinada. De acuerdo a las autoridades, el asesino era un profesor compañero suyo. Por una deuda. El feminicidio atroz debe ser castigado; pero acaso no vemos algo más ahí. ¿No estamos haciendo algo mal como sociedad? ¿Un hombre que se dedicaba a la enseñanza de niños, aparentemente sin consumo de drogas, comete la acción más violenta para cobrar una deuda? ¿Esa era su única opción?

En Chihuahua, dos sacerdotes fueron asesinados en un templo, mientras resguardaban a un guía turístico que lo venían siguiendo. De nada importó el arraigo de los sacerdotes en la comunidad. Ni la labor que hacían. Ni siquiera que tenían 80 y 76 años, mientras que el guía había cumplido 60 años. Los mató un criminal conocido en la zona que, a pesar de tener una orden de aprehensión, hacia vida comunitaria, patrocinando equipos de béisbol. Ahí, como en todo el país, los criminales se encuentran perfectamente integrados.

Hace apenas unas horas, en la Ciudad de México, un hombre de 79 años, mató a su esposa de 21 años, en un restaurante de Colonia del Valle. Ella era joven cantante de música regional. En una discusión, el marido le disparó en tres ocasiones. Había una diferencia de 58 años entre ellos. En una sociedad que promueve, legitima y justifica las desigualdades tan grandes, la relación marital se traduce en una posesión, y disposición, de las mujeres. El hombre cometió el delito y se retiró sin mayor conflicto moral. Algo no está bien.

Si no podemos reconocer que hay cosas que están mal, (que la violencia, la ventaja indebida, lo ilícito, la corrupción, la desigualdad, el abuso, la discriminación, el clasismo, el racismo, la impunidad, la vida criminal, el lavado de dinero, son acciones que están mal), se seguirán reproduciendo cada vez, con mayor virulencia. Tenemos que reconocer nuestra realidad.

Si no partimos de que esta realidad que vivimos es producto, justamente, de legitimar y justificar las peores formas criminales de depredación humana, no podremos salir. Resulta imposible cambiar esta realidad que estamos viviendo, si no reflexionamos (y nos rebelamos), ante estas conductas delictivas, sus perversidades, injusticias y bajezas. De hecho, no podemos ni siquiera preguntarnos: ¿cómo podemos cambiarlas?, cuando hace mucho tiempo que dejamos de cuestionarlas. Cuando las hemos aceptado y justificado.

Por un lado, nos lamentamos de la situación de violencia tan grave que vivimos, pero por otro lado, (como sociedad), seguimos promoviendo y justificando a través de los medios masivos de comunicación, de las películas, de las series de televisión, canciones, redes sociales y programas, la vida criminal, romantizando a delincuentes, justificando sus delitos y acciones viles, como el feminicidio y las masacres, los desplazamientos, las desapariciones, los secuestros, los robos, las violaciones, los homicidios, las amenazas, los enriquecimientos inexplicables. La vida llena de lujos y excesos a costa de la corrupción, de la vida criminal, sin importar de dónde viene el dinero (ni el daño que le hace a miles de personas), también.

Este México de barbarie, dolor y violencia, no es nuestro irremediable destino. Pero no crea en los discursos optimistas que enmascaran la situación terrible que vivimos. No hay que esperar ingenuamente que las cosas cambien por sí mismas, señala Carlos Javier Serrano, en el prólogo de la obra de Hartmann. Podemos tener un México más civilizado.