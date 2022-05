Caravana con derecho ajeno

audima

La irreparable pérdida de Luis Enrique Ramírez Ramos, por asesinato, constituye un reto trascendental en materia de seguridad para los periodistas en Sinaloa. Lamentablemente, parece que la actual administración estatal, no está a su altura. Ante la magnitud del problema, se han escogido acciones superficiales, en lugar de asumir las medidas más apremiantes. Entre las medidas más urgentes en estos momentos, están aquellas destinadas a lograr el acceso a la justicia del periodista y sus familiares: que se efectúen las investigaciones con la debida diligencia, en un plazo razonable, sin obstáculos, dilaciones o impunidad; que se encuentre a los actores materiales, como intelectuales; que sean juzgados y sancionados; pero también resulta necesario que se abran espacios de análisis y discusión entre las autoridades y el gremio de periodistas, para examinar el mecanismo de protección (porque evidentemente, no está funcionando); que se proteja a los periodistas de cualquier agresión; y que no haya impunidad.

Sin embargo, el titular del Gobierno del Estado emprendió una acción más inclinada a lograr sus propios intereses, que a proteger a los periodistas y la libertad de expresión. Mediante un oficio fechado el día 9 de mayo de 2022, se dirigió a los titulares de las secretarías que componen la administración pública estatal (es decir, a sus colaboradores más cercanos, nombrados por él mismo), para informarles que en un plazo de 48 horas debían desistir de cualquier acción legal que hubieren emprendido contra algún periodista en ejercicio de su profesión. Y remató: “en caso de estar en desacuerdo, se les exhorta a presentar su renuncia al cargo”.

De entrada, el oficio carece de cualquier fundamento legal. No cita ningún artículo que le confiera al titular del ejecutivo local, facultades para hacer una advertencia de ese tipo. Ni para establecer un plazo fulminante de 48 horas. Esto resulta incomprensible, porque de acuerdo al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, “las personas titulares de las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Estatal, serán designadas y removidas libremente por el Gobernador del Estado”. Es decir, el titular podría remover a cualquier secretario libremente. No necesitaba utilizar la libertad de expresión, ni el asesinato de un periodista.

El plazo se cumplió y el titular del ejecutivo estatal emitió otro oficio, el día 11 de mayo de 2022, dirigido a un secretario en particular: al titular de la Secretaria de Salud. Ahí, le confirmó que él tenía dos procedimientos judiciales instaurados: uno, en contra del finado periodista Luis Enrique Ramírez Ramos; y otro, contra la maestra Tere Guerra, periodista y titular de la Secretaria de la Mujer, actualmente. Por esa razón, decidió, removerlo de su cargo.

Y aquí es donde se advierten serias inconsistencias en la acción gubernamental. Porque si la política de su gobierno era evitar cualquier acto de intimidación contra algún periodista, a través de demandas, (que se tradujeran en violación del derecho a la libertad de expresión), evidentemente, el titular del ejecutivo fue el primero en quebrantarla. Eso se advierte claramente, porque el ahora ex titular de la Secretaria de Salud del Estado, había hecho públicamente sus demandas contra los periodistas, mucho tiempo antes de asumir el cargo.

Del propio oficio del gobernador, se puede comprobar que sus demandas fueron interpuestas antes de asumir el cargo. No son en ejercicio de sus funciones como servidor público. Fueron realizadas antes de eso, (cuando demandó, por derecho propio, a los dos periodistas). Es decir, ejerció un derecho personal que le concede la constitución y la ley. Independientemente de la corrección o incorrección de los motivos o causas que lo llevaron a demandar a dos periodistas que ejercían su derecho de expresión, el ahora ex secretario de salud, en su momento ejerció un derecho personal, cuando no era servidor público.

Entonces, lo que vemos es que se está removiendo del cargo al secretario de salud por acciones personales que él llevó a cabo, antes de asumir el cargo en esta administración. Y aquí hay un punto relevante, la persona que lo nombró titular de la secretaria de salud, (con conocimiento de esos antecedentes, de ese perfil), es el propio gobernador. No hay coherencia, ni tampoco responsabilidad en su propia actuación. Si el titular del ejecutivo estatal lo nombró a pesar de ese perfil, el responsable de esa acción no es el secretario.

¿Por qué hacerlo ahora?, parece que el gobernador hace caravana con derecho ajeno. Utiliza la muerte de un periodista para remover a un secretario (que ahora le resulta incómodo); y por otro lado, aprovecha que el secretario (en su momento demandó a los periodistas), para presentar su acto de remoción como una acción de gobierno a favor de la libertad de expresión, ante su incapacidad para proteger a los periodistas. Seguramente a alguien le pareció un movimiento astuto, pero no lo es.

La separación del secretario de salud (y la manera como se hizo), muestra una acción insensible del titular del ejecutivo estatal, que utiliza el asesinato de un periodista para resolver sus problemas domésticos; no genera confianza en el gremio (porque sólo usa el discurso de prevención y protección de periodistas para legitimar su acción, no para asumir compromisos); no genera dialogo para escuchar y rendir cuentas; ni asume responsabilidades. Sólo caemos en la simulación, caldo de cultivo propicio para que la violencia se perpetúe.

Por estas razones, ninguno de esos oficios representa alguna acción relevante para honrar al periodista Luis Enrique Ramírez Ramos; ni ayuda a garantizar su derecho de acceso a la justicia y la verdad; tampoco ayuda a proteger la libertad de expresión en Sinaloa; ni a mejorar las condiciones en que los periodistas realizan su trabajo, ni a corregir las causas de violencia; ni a reparar o corregir el mecanismo de protección.