Dejemos de hablar de la sexualidad e identidad de género de los menores

¿Hasta cuándo dejaremos de ver como algo normal, que en los medios de comunicación se hable sobre la sexualidad e identidad de género de las niñas, niños y adolescentes? La tecnología cambió la forma como vivimos. El acceso a las redes de Internet y telecomunicación nos permitió romper las barreras de la distancia, facilitando el intercambio inmediato (y en tiempo real), de cualquier tipo de información. Lamentablemente, también aumentó nuestra capacidad para transgredir los derechos humanos de las personas, afectando sus derechos a la intimidad, honra y dignidad. Aun cuando la tecnología nos permite compartir todo tipo de información, no significa que toda exposición o revelación de datos, puntos de vista o manifestaciones de ideas, sea válida.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), precisó que la libertad de expresión, particularmente, en asuntos de interés público, "es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”. En su ejercicio, la libertad de expresión no sólo cumple una función individual (el derecho de expresarse y comunicar), sino una función social (el derecho de ser informado), que garantiza la formación de la opinión pública.

Sin embargo, la propia CoIDH, reconoce que el ejercicio de cada derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales. En particular, la libertad de expresión tiene una restricción legitima tratándose de los derechos de los menores: su intimidad, honra y dignidad. Los artículos 4º de la Constitución y 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen el “interés superior de la niñez”, como un principio rector que da prioridad a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

De hecho, la Segunda Sala de la SCJN, estableció que el “interés superior de la niñez” implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o intensificadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que, por su especial condición de vulnerabilidad, sus intereses deben protegerse siempre con mayor intensidad (Amparo Directo en Revisión 3168/2021).

En toda disputa de derechos, los jueces tienen obligación de velar por la realización de los derechos de la niñez (y la preferencia de sus intereses), es decir, en cualquier circunstancia en la que se confronte o se vea en riesgo su interés superior, ineludiblemente debe preferir éste sobre cualquier otro.

El artículo 76 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), establece que los menores de edad tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. Lo que significa que las niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga “carácter informativo a la opinión pública o de noticia” que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.

Y esto resulta relevante, porque es común observar que algunos medios de comunicación (y periodistas, en particular), acostumbran opinar sobre el cuerpo, imagen, sexualidad e identidad de género de los hijos de los artistas o personalidades relevantes de la vida pública, a pesar de que son menores de edad. Aquí es importante recalcar: no importa que el menor que sea una figura pública (actor, cantante, youtuber, tiktoker), o sea hija o hijo de un artista o personaje famoso. Su sexualidad es un asunto que pertenece a la esfera privada del menor y tiene un régimen reforzado de protección (incluyendo la libertad de expresión).

El propio artículo 77 de la citada Ley General, establece que se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes “cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez”.

Estamos tan acostumbrados a ver periodistas o medios que, sin ninguna restricción, hablan de la identidad de género de un menor, sus gustos, su ropa, su sexualidad o su imagen; que no nos damos cuenta, que son vulneraciones a su esfera íntima, son afectaciones a su derecho a la honra, a su dignidad humana. Que sea común que se haga, (o que se haya hecho por mucho tiempo), no significa que esté bien. No valida una conducta violatoria de derechos humanos.

De acuerdo con el artículo 80 de la LGDNNA, establece que los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a las disposiciones aplicables.

En este tema tenemos que ser muy enfáticos: no debemos tolerar los medios y periodistas (sin escrúpulos), que hablan u opinan sobre la sexualidad, identidad de género, cuerpo o imagen de las niñas, niños y adolescentes, violando sus derechos a la intimidad, honra y dignidad. Ninguno de esos datos está a libre disposición. Están protegidos.

Antes de cuestionar la intimidad de un menor (sus gustos, su sexualidad, su identidad de género, su ropa, su imagen); debemos cuestionar la integridad y falta de escrúpulos del periodista o el medio de comunicación, que está violando derechos humanos abiertamente, de los menores.

Recordemos que es deber de la familia, pero también de la comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida.