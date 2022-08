La crisis del agua, más allá de la sequía

La intensa sequía que está viviendo nuestro país nos revela que el grave problema del desabasto de agua potable, no sólo tiene que ver con la falta de lluvia. La ausencia del vital líquido nos ha mostrado que los graves problemas de captación, acceso, saneamiento, conservación y distribución del agua, ya existían antes de la sequía. En un intento por garantizar el acceso a este derecho fundamental, el pasado 29 de julio, se emitió por primera vez un decreto presidencial para atender la emergencia por el desabasto de agua potable para uso público urbano y doméstico en el Estado de Nuevo León.

El plan establecido por el gobierno federal, se basa en tres acciones principales: a) Se ordena aprovechar temporalmente los derechos de agua existentes, mediante la modificación o reducción provisional de volúmenes concesionados, (que se utilizan en la industria o agricultura), para destinarlos al uso doméstico, por razones de utilidad pública y seguridad nacional; b) Un plan de apoyo para el abasto de agua potable a la población de los municipios afectados mediante la utilización de carro-tanques; y c) El financiamiento y la ejecución de las obras de infraestructura hidráulica “Presa La Libertad”, en construcción; y el “Acueducto Cuchillo II”, que iniciará su construcción en el mes de septiembre del año en curso.

El plan establece dos medidas inmediatas y una de mediano y largo plazo, pero ninguna afecta o modifica el modelo de distribución del agua existente en el Estado. No hay ningún análisis, debate, ni cuestionamiento, al modelo de vida que ha llevado al Estado de Nuevo León, a una situación tan crítica. En eso, el estado del norte, nos representa a todos. Pero no sólo nos representa figurativamente, Nuevo León enfrenta una grave situación por sequía, pero no es el único Estado que está viviendo esta situación.

De acuerdo con el reporte de CONAGUA, al 31 de julio de 2022, el área con sequía de moderada a excepcional, en todo el país, fue de 41.06% (a pesar de las lluvias registradas en las ultimas semanas). En particular, los Estados de Coahuila, Baja California y Chihuahua, también están experimentando situaciones críticas, además de Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Sonora, Tamaulipas y San Luis Potosí. No es un asunto local, se extiende a grandes regiones del país.

La ONU ha declarado que “el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”. No sólo se le debe de ver como un recurso económico, sino como un bien social y cultural. De acuerdo con el INEGI, del total de agua dulce disponible en México, el 76 % del agua se utiliza en la agricultura; 14 %, en el abastecimiento público; 5 %, en las termoeléctricas; y 5 %, en la industria.

A pesar de los grandes recursos económicos y tecnológicos con los que se dispone actualmente, la captación, acceso y distribución del agua, sigue realizándose con métodos anticuados y obsoletos. En Nuevo León, la sequía mostró como personas y grupos privilegiados, se apropiaban ilegalmente del agua, impunemente, de forma clandestina. No es el único lugar donde sucede esto.

La grave desigualdad que se vive en el país, se extiende indebidamente al acceso al agua. Urge que se adopte una estrategia y un plan de acción nacional en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; que todas las personas tengan acceso al agua, que sea un recurso disponible para todos, en particular para las zonas rurales y urbanas desfavorecidas.

Algo que no dice el decreto, ni ningún plan gubernamental (de cualquier nivel y afiliación política), tiene que ver con el precio del agua potable embotellada (ni tampoco se cuestiona, por qué ahora toda el agua potable para consumo humano, sólo sea la embotellada). No hay políticas suministro de agua a título gratuito o a bajo costo, sobre todo, para las comunidades más desfavorecidas. Tampoco, hay una revisión a los modelos de distribución de agua, que eviten la carga desproporcionada de gastos en los hogares más pobres.

Otro aspecto, muy relevante, tiene que ver con la contaminación de nuestras fuentes de agua por contaminación, sustancias químicas o radioactivas, como por la acción humana. Estamos perdiendo, grandes recursos de agua por la incapacidad de proteger nuestras fuentes de agua. Y aquí también resulta importante mencionar, que tampoco existe un plan nacional (ni planes estatales), para evitar la contaminación, como para sanear las fuentes de agua existentes. Tampoco hay programas urbanos para la captación del agua de lluvia (ningún plan municipal).

Un punto, particularmente sensible, tiene que ver con los desvíos, extracciones y contenciones del agua, que se realizan de forma ilegal. Y aquí se cruza el desabasto de agua, con otros graves problemas que vive el país, como son la inseguridad pública, el crimen organizado y la corrupción. Lamentablemente, la influencia de los grupos criminales en grandes extensiones del país, no sólo se traduce en violencia, corrupción, delitos, producción, distribución y exportación de drogas o armas; sino también en el desplazamiento de miles de personas, la apropiación ilegal de sus tierras; y del agua.

No podemos cerrar los ojos a esta grave situación, donde grupos criminales no sólo se apropian de grandes extensiones de tierras, desplazando a sus legítimos propietarios, sino la apropiación del agua, como de los módulos de distribución del vital líquido. Toda la comunidad, agricultores e industria, queda secuestrada.

La crisis del agua nos empieza a mostrar, crudamente, la situación tan grave que existe. Reducirlo a un problema de lluvia, no sólo lo agrava, sino que nos pone en peligro a todos. El problema del agua existe, mucho más allá de la sequía.