Nuevas infracciones en el Bando de Policía de Ahome

El pasado 15 de julio, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el Decreto Municipal No. 12 de Ahome, por el que se emitió el “Bando de Policía, Gobierno y Justicia Cívica e Itinerante de Ahome” (Nuevo Bando). Instrumento normativo que entrará en vigor 60 días naturales después de su publicación (de acuerdo con su artículo Primero Transitorio), es decir, el 14 de septiembre de este año. Tome en cuenta que es una de las normas más importantes a nivel municipal, en virtud de que establece (entre otros aspectos), las reglas de comportamiento y cultura; las conductas consideradas como infracciones o faltas administrativas; las sanciones que les corresponden; así como las bases para la impartición de la justicia cívica municipal.

Después de 13 años que se emitió el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Ahome, (que todavía nos rige), resulta evidente que hay muchos cambios y actualizaciones, que exceden el análisis de esta columna, como son las adecuaciones al modelo de justicia oral conforme el Código Nacional de Procedimiento Penales, (norma supletoria del Nuevo Bando); la justicia itinerante; la obligación de aplicar la perspectiva de género; la mediación y conciliación; el aumento en el pago de las multas (que pasan de un máximo de 30 días de salario mínimo, a 60 UMA -Unidad de Medida y Actualización-); entre otros aspectos. Sin embargo, de manera breve, le expondré algunas de las nuevas conductas consideradas como infracciones, para que las tome en consideración.

¿Le gusta organizar fiestas afuera de su casa, con bocinas y hasta altas horas de la noche?, le informo que es una infracción: “Ocasionar molestias al vecindario con ruidos o sonidos de duración constante o permanente y escandalosa, con aparatos musicales o de otro tipo, utilizados con alta o inusual intensidad sonora o con aparatos de potente luminosidad, sin autorización de la autoridad competente” (fracción IV, del artículo 93 del Nuevo Bando). De hecho, es una infracción “generar ruido o sonidos que por su proceso de propagación y por su intensidad sobrepasen los límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas”, conforme la fracción XIII, del artículo 96, del Nuevo Bando.

Igualmente, ¿le parece fácil cerrar la calle y poner un trampolín gigante para diversión de los niños, mientras disfrutan de una fiesta de cumpleaños?, le informó que es una infracción: “Impedir o estorbar el uso de la vía pública”; “llevar a cabo bloqueos, así como entorpecer de cualquier forma el uso de las vías públicas”; además de “utilizar, sin el permiso correspondiente, la vía pública o lugares públicos no autorizados para efectuar juegos” (fracciones VI, XIV y XIX del mismo artículo 93). Igualmente, si a un “youtuber”, sin mayor conciencia social, se le ocurre grabar cuando cierra una calle principal con sus vehículos, es una infracción.

¿Se ha visto inmiscuido en peleas verbales en lugares públicos, ha denigrado o humillado a una persona en la calle o en un establecimiento?, déjeme decirle que es una infracción: “Realizar en contra de cualquier persona una agresión física (sin que cause lesión que ponga en peligro la vida o deje cicatriz perpetua o visible, o bien, sin que cause lesiones), pero que afecte la dignidad de la persona, humillándola o degradándola; así como “Insultar a las personas mediante frases, ademanes soeces o cualquier otro tipo de gesto o seña” (fracciones XXII y XXIII, del artículo 93).

En general, “realizar actos que se encuentren dirigidos contra la dignidad de persona o personas determinadas, incluyendo a las autoridades en general, tales como el maltrato físico o verbal” (fracción II, del artículo 97 del Nuevo Bando). Además de que insultar o usar palabras y expresiones discriminatorias, también son una infracción: “Insultar, molestar o agredir a cualquier persona por razón de su preferencia sexual, género, condición socioeconómica, edad, raza o cualquier otro aspecto susceptible de discriminación (fracción III, del artículo 97).

¿Le gusta jugar arrancones o circular con vehículos con luces parpadeantes (como si fuera una patrulla)?, le informo que son infracciones: “Efectuar arrancones en vehículos de tracción mecánica en lugares públicos, sin la autorización correspondiente”; así como “circular en vehículos de motor, con sirenas, torretas y luces estroboscópicas de color rojo, azul, verde y ámbar, con excepción de los vehículos destinados a la seguridad pública y a los servicios auxiliares a dicha función que operen o se instalen legalmente en el municipio”. Esta sanción se aplicará igualmente al dueño del vehículo, no solo al que lo conduce (fracciones XXVI y XXVIII, del artículo 93, señalado).

¿Le gusta tener relaciones sexuales en lugares públicos o realizar actos de exhibicionismo para sus fans de TikTok, Youtube o Facebook?, le informo que es una infracción: “Sostener relaciones sexuales o actos de exhibicionismo en la vía o lugares públicos o en lugares privados de acceso o visibles al público” (fracción I, del artículo 94). Aunque aquí vale aclarar que el uso de la palabra “exhibicionismo” no define claramente la conducta que está sancionando, afectando el principio de tipicidad y estricta legalidad, aplicables.

¿Le parece adecuado tomar fotos o videos de las mujeres o personas en la vía pública, para su consumo o para diversión en sus cuentas de redes sociales?, le informo que es una infracción: “Tomar fotografías o video a las personas sin su consentimiento” (fracción VI, del artículo 94).

¿A su artista o deportista favorito le gusta encararse con el público y realizar agresiones verbales como faltas de respeto?, le informo que es una infracción: “Faltar al respeto al público asistente a eventos o espectáculos, con agresiones verbales, por parte del propietario del establecimiento, de los organizadores, de sus trabajadores, de los artistas o deportistas o de los propios asistentes” (fracción VII, del artículo 94). Honestamente, no sé cómo le van a hacer en la lucha libre, donde muchos espectadores van justamente a eso.

¿Le gusta pasear libremente con su mascota, sin observar ninguna medida de seguridad, ni recoger sus heces fecales?, le informo que es una infracción: “Permitir el propietario y/o poseedor de un animal que este transite libremente, o transitar con él sin tomar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las características particulares del animal, para prevenir posibles ataques a otras personas o animales, azuzarlo, no contenerlo, o no recoger sus heces fecales” (fracción I, del artículo 97). Además de “tratar con crueldad a los animales” (fracción X, del artículo 96).

Otro aspecto, que podría provocar un conflicto de normas, es un error en el artículo Segundo Transitorio del Nuevo Bando, que a la letra dice: “Se abroga el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Ahome, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 9 de enero de 2009. Esto una vez transcurrido el plazo estipulado en el Transitorio Primero de este Reglamento”.

El Bando de Policía Municipal anterior no fue publicado el 9 de enero de 2009 (como equivocadamente dice el citado artículo transitorio), sino el 23 de febrero de 2009. Lo ideal es que se hubiera identificado el decreto por el que se publicó y la fecha correcta. Porque si no es así, no está abrogando norma alguna, generando un problema entre dos normas que entrarían en conflicto, por un error de forma. Todavía hay tiempo de corregirlo. En el derecho, la forma es fondo.