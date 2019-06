Armida de Obregón asume presidencia

El Hospital General de Los Mochis tiene entre sus mejores aliados para que su funcionamiento sea óptimo, al Voluntariado que integran damas con alto espíritu de colaboración y con sentido de responsabilidad para ayudar a la clase desprotegida que acude en busca de salud a esa institución…

Lo dijo el doctor Sergio Loza Rivera: “el Hospital General no sería el mismo sin la participación de las damas del voluntariado. Su ayuda es muy valiosa, reconocida y agradecida por todos. No hay un solo día que no tengamos su ayuda incondicional”…

Con la intervención del doctor Loza se rubricó la celebración del cambio de directiva del Voluntariado del Hospital General que por los próximos dos años presidirá la señora Armida Ortiz de Obregón …

Integran el nuevo comité las señoras Irene de Borboa, secretaria; Luz del Carmen de Azcárrega, tesorera; María Teresa de Angulo, eventos, y Conchita de Toledo, ropero…

A las comisionadas se les asignaron colaboradoras para el mejor desempeño de sus funciones…

Entre ellas están Gilda Compeán de Artola, Dorita y Clarissa Peña, Silvia de Moreno, Ileana de Vázquez, Conchita de López y Rosalva de Leyva …

Todas ellas son parte de este comité de lujo que ha iniciado actividades… Conocemos a sus integrantes y sabemos de su capacidad de trabajo y de su anhelo de hacer el bien, sin mirar a quién, recordando que cuando se sirve, se sirve a Jesús…

Invitados…

Asistieron a esta celebración del Voluntariado del Hospital General los doctores Sergio Loza Rivera, Francisco Javier Ayala, Carlos Manuel Ahumada y Juan Antonio Alanís… Igualmente las señoras Marielos de Monreal, Irma de Del Muro, Hellen de Rojo, Lupita de Pérez Suárez, Dora de Ramírez, Clarisa de Zepeda, Angélica de Dorantes, Lidia Armenta, Nena de Trasviña, Conchita de López, Mary Carmen de Madrigal, Ada de Meza, Martha de Robles, Nora de Saquelarez, Celina de Balderrama, Mónica Xóchihua, Lourdes de Ruiz, Cocoy de Luna, Lety de Stafford, Martina de Gutiérrez, Carmelita de Tong, Chava de Leyva, Dorita de Valencia, Chiquis de Narcio, Gilda de Artola, Ileana García, Aurora de Robles, Lupita de Andujo, Arcelia de Esper y Ofelia de Guzmán…

Invitadas especiales Yulemy Mendívil, Judith Castro y Ana Cristina Durán…

Concurrida y de ambiente armonioso y cálido resultó la celebración en la que las felicitaciones las acapararon las nuevas directivas del voluntariado a quienes se les desearon mucho éxito…

Escenario perfecto el saloncito privado del Hoyo 19 del Country Club …

Exquisito banquete, bebidas para brindar y postres…

Felicitaciones a las damas voluntarias y voluntariosas del Hospital General. Especialmente a la imponderable amiga Armida presidenta…

Por hoy es todo. No olvide que mañana volveremos a vernos aquí en otro RESUMEN.