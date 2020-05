Arraigada la corrupción

El estudio del Inegi publicado a fines de semana demuestra que la corrupción en el país está demasiado arraigada y que sigue creciendo en lugar de disminuir, y como en un juego de tenis, los gobiernos estatales y federal se echan la bolita unos a otros, pero no hacen nada efectivo para combatirla.

El estudio no es nuevo, es de mediados del 2019, ya se habían filtrado parte de los resultados y en eso se basa el gobierno de la Cuarta Transformación para decir que aún no le toca esa medición, es más que de acuerdo con encuestas internacionales, entre los mexicanos hay la percepción que ahora hay menos corrupción, en términos generales que antes.

Sinaloa sale bien librado, no aparece en los primeros lugares; en cambio, Guanajuato, gobernado por el panista Diego Sinhué, se lleva el liderato, seguido por el Estado de México y Guerrero. En ciudades, Los Mochis, con una percepción del 71.9 por ciento ocupa el segundo lugar nacional, superado solo por Acapulco que alcanza el 73.8 por ciento. Los ciudadanos dicen que tanto en sus tratos con policías y tránsitos les han pedido “mordida” y que en las dependencias públicas han tenido que dar “mochada”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador de inmediato se quitó la barra y en pocas palabras declaró que los gobernadores son muy corruptos, que les ha enviado telegramas de advertencia con el texto siguiente: “La situación ya cambió, cero corrupción, cero impunidad; ten cuidado, no vayas a terminar en el bote”, pero que no han hecho caso, por los que se antoja que la publicación de Inegi servirá de pretexto para iniciar una cruzada a fondo.

Denuncia que no encuentra eco en los programas de austeridad del gobierno federal, que los gobernadores y alcaldes siguen con sus gastos excesivos y sus vidas de lujos que indignan al pueblo. Veremos si de veras se emprenden acciones para combatir este cáncer que afecta a la población y al país.



Popurrí. Héctor Melesio Cuen del PAS y Jesús Valdez del PRI son los dos dirigentes de partidos que se han mantenido más activos y en constante movimiento durante los días de la cuarentena, no paran recorriendo el estado, distribuyendo apoyos a la población necesitada. En pocas palabras, se mueven como peces en el agua en tiempos de la pandemia, buscando llevar agua a su molino y que les reditúe en las elecciones del 2021 que ya están a la vuelta de la esquina. Mientras que sus contrapartes del PAN y PRD, por mencionar algunos, se han quedado pasmados y no alcanzan a reaccionar ante el adagio popular que “en tiempos de crisis y de guerra se hacen las grandes fortunas, aunque estas no sean en dinero en efectivo, sino en poder político.



COVID. A pesar de que el gobierno de Sonora de Claudia Pavlovich, o más bien de Manlio Fabio Beltrones, ha tomado las medidas más estrictas contra la pandemia, de todas maneras los está alcanzando el coletazo del coronavirus y ayer se difundió la noticia que está contagiado el secretario general de Gobierno, Miguel Pompa Corella, y la presidenta municipal de Hermosillo, Célida López.