Arranca exigencia de certificado de vacunación en medio de desinformación

Desconcierto y desinformación. La medida se supone entró en vigor a partir de ayer. Pero en muchos lugares no se aplicaba. Como muchos saben, por instrucciones del Gobierno Municipal se pedirá para ingresar a sitios públicos, el certificado de vacunación contra el Covid-19. Sin embargo, por citar unos ejemplos, en el ingreso al mercado municipal Pino Suárez, ayer no se pedía a las personas que presentaran el certificado. Es más, quien estaba en la puerta dijo desconocer la medida, él solo estaba para tomar temperatura y aplicar gel. En los accesos a La Gran Plaza, ahí sí se pedía a las personas que mostraran su certificado de vacunación para acceder. Pero en la Plaza Galerías, en algunos de sus accesos no se pedía el certificado. La persona que estaba ahí nos comentó que hasta mañana se comenzaría con esa medida. Lo mismo sucede en muchos comercios de Mazatlán, donde no se pide el documento, y en otros, los menos, sí. La desinformación creció ayer cuando el presidente López Obrador desde la mañanera declaró que en el país no se pedirá ningún documento para ingresar a sitios públicos. Que alguien le avise que en Mazatlán, esa medida ya arrancó. Por declaraciones como esas, se siembra, por decir lo menos, dudas de la forma en que el Gobierno busca enfrentar esta tercera ola del Covid-19. En lo particular, toda medida que intente contener los contagios, es bienvenida. Pero en el caso particular de la presentación del certificado para ingresar a lugares públicos, le falta análisis y una buena planeación.

¿Realmente fracasó? La consulta ideada y ordenada por López Obrador para que “el pueblo sabio” votara con un SÍ o un No para castigar a expresidentes por delitos del pasado, para algunos fue un rotundo fracaso. Para otros fue un éxito. Quienes opinan que fue un fracaso destacan que apenas rebasó un 7 por ciento en participación. En Sinaloa, apenas 115 electores de un total de 2 millones 260 del padrón, votaron. Para quienes dicen que fue un éxito, lo sustentan no por la participación tan pobre que se dio. ¡No! Su argumento es que es el primer ejercicio de esa naturaleza que incluso está contemplado en la Constitución. Y vaticinan que se irá perfeccionando. Lo cierto es que en estos momentos, para los mexicanos existen otros temas más importantes que el haber acudido a votar o que se lleve a juicio a expresidentes. Que si hay elementos y los pueden llevar a juicio, ¡qué bueno! Y si los meten al bote, ¡mejor! La salud y la economía son la prioridad en estos momentos para millones de mexicanos. Y esos dos temas son precisamente los que el Gobierno Federal no quiere ventilar.

La entrega-recepción arrancó. Aun cuando no son los tiempos marcados por la ley, el proceso de entrega-recepción del Gobierno Estatal arrancó…Y sin ningún contratiempo. El gobernador Quirino Ordaz Coppel y el gobernador electo Rubén Rocha Moya aprovecharon la pasada visita del presidente López Obrador para compartirle la “buena nueva” de que ambos se habían puesto de acuerdo para que arrancara antes de tiempo el proceso de entrega-recepción. Esto dio pauta para que López Obrador dijera que en Sinaloa el cambio de gobierno se realizará de manera tersa. Ordaz Coppel y Rocha Moya tienen buena relación. Ambos se conocen muy bien. Y habría que recordar que Rocha Moya fue empleado de Ordaz Coppel cuando lo designó como coordinador de asesores. Al fin, hombres que saben que el cargo tiene fecha de caducidad. El que se va, lo entiende, y el que llega, también.

