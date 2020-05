Arranca la guerra de encuestas

En vísperas que se dé el banderazo para el levantamiento de la cuarentena, circula en las redes sociales una encuesta de preferencias electorales rumbo al 2021, en la cual el senador morenista Rubén Rocha aventaja en la carrera por la gubernatura 30.9 por ciento de intención del voto.

“¿Si hoy fueran las elecciones por quién votaría” ?, es la pregunta de la encuesta realizada por EQUUS analítica, en la cual el priista Sergio Torres sale en segundo lugar con el 13.6 por ciento, Carlos Castaños del PAN en tercero con 7.3 y Héctor Melesio Cuen del PAS con 6.8; sin embargo, los grandes ganadores son los indecisos con 35.5 por ciento.

Lo más interesante todavía es la respuesta a la pregunta ¿Por qué partido nunca votaría?, donde el más vapuleado es el PRI con 36.4 por ciento, luego sigue el PAN con 18.2, Morena con 9.1 y el PAS con 6.8. Aquí el porcentaje de indecisos es del 21.5 por ciento. Todavía no son los tiempos, debido a que por la crisis del coronavirus el lanzamiento de la convocatoria se retrasará, de fines de septiembre a principios de diciembre, pero el morenismo se adelante y alborota la gallera.

Mientras tanto aquí en Ahome, a través de Facebook, también lanzan una medición de opiniones sobre los aspirantes, en la cual ni están todos los que son, ni son todos los que están, en la que aparecen Ernesto García, Miguel Ángel Camacho, Mingo Vázquez, Milo Ibarra, Bernardino Antelo y Marco Antonio Osuna. La crítica que hacen los cibernautas es que no se incluye a ninguna mujer, tampoco a los independientes Jorge López y Luis Puente y que se excluye a los morenistas, que también tienen sus corazoncitos.



Popurrí. Los productores agrícolas le empiezan a ver las orejas a la liebre, porque según el presidente de la Asociación de Agricultores, el reciente mensaje del titular de Segalmex, Ignacio Ovalle, genera esperanzas, pero también incertidumbre, porque dice que se garantiza el precio de 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz para los medianos productores de Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, y que algunos recibirán más y otros menos, pero no dice la forma ni los tiempos.

Por otro lado, Faustino Hernández, dirigente y brazo operador de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, de filiación priista, aprovecha con amenazar con movilizaciones, aun con la pandemia, en caso de que no se cumpla al campesinado.



SOSPECHAS. Siguiendo con la teoría de la conspiración los analistas. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el fiscal de ese estado enfocan sus baterías contra el expresidente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones y contra el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, e incluso contra el mismo expresidente Enrique Peña Nieto, como principales sospechosos de la ejecución, en su propia casa en Morelos, del exfuncionario de Hacienda Issac Gamboa, ya que era el encargado del enlace con los gobiernos de los estados y por lo tanto el que les entregó los 700 millones de pesos al exgobernador Cesar Duarte, el del Estado de México Eruviel Ávila y a varios más que luego fueron desviados a las campañas de candidatos priistas en el 2016.