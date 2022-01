Arranca semanera naranja que busca establecer contrapesos con el estado

audima

Directo a la yugular. Sergio Torres arrancó las “semanera naranja” en Sinaloa. Una especie de contrapeso a la semanera del gobernador Rubén Rocha Moya. El líder de Movimiento Ciudadano en Sinaloa sabe conocer los tiempos políticos. Sabe que es el momento para que MC despunte en el estado. La elección del 6 de junio ya quedó atrás. Y fue un duro golpe para MC los magros resultados alcanzados. Pero Sergio Torres es de los que no se arredran ante las adversidades. Los desafíos son los que le gustan y arrancó lo que dieron en llamar “la semanera naranja”. En su arranque, Torres calificó al gobernador Rubén Rocha Moya de no contar con una agenda, con proyectos, programas y acciones que le permitan mantener el desarrollo en el estado. “Sinaloa requiere dar un salto para crecer”, señaló Torres al momento de advertir que el periodo de aprendizaje ya terminó y lo que demanda Sinaloa son resultados. Urgió a Rocha Moya para que se atienda con mayor seriedad el delicado problema de la pandemia. El mismo Sergio Torres planteó los objetivos de la “semanera naranja”. Darle voz al pueblo, a los ciudadanos y señalar los errores del gobierno en Sinaloa y en los municipios. Sergio Torres sabe bien que en estos momentos en Sinaloa los contrapesos políticos están ausentes. Los contrapesos del actual gobierno estatal irónicamente son de su propio partido. Ahí están los ejemplos de los alcaldes de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, y de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Nadie está a salvo. México registró un nuevo récord en contagios por covid de la cepa ómicron. Oficialmente fueron 33 mil 626 nuevos casos. La nueva cepa, como adelantaron los científicos, ha resultado altamente contagiosa. Las personas se confían al tener síntomas de un resfriado común cuando en verdad se esconde ahí el covid. Y de esa manera se multiplican los contagios. La situación en realidad es delicada.

Disposición increíble. Trabajadores al servicio del estado que han resultado contagiados por covid están siendo obligados a presentarse a trabajar así enfermos. Y es que “alguien” dio la orden de que mientras no presenten la incapacidad por covid, no podrán dejar de trabajar y aislarse en sus casas. Esto está pasando en la Unidad Administrativa de Mazatlán. Por lo menos 12 trabajadores que dieron positivo avisaron estar enfermos, pero les exigieron presentar sus respectivas incapacidades. Ya con covid, el trabajador va al Issste por su incapacidad. Tiene contacto con otras personas. Luego lleva la incapacidad a su centro de trabajo. También tiene contacto con otras personas. Y así van exponiendo más a otros con riesgos de contagiarlos.

Las presiones a Cuen. Para el líder del Partido Sinaloense, Melesio Cuen, las cosas no han salido como él esperaba en este gobierno. La traición del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, a los acuerdos tomados con el PAS para llevar a cabo un gobierno conjunto arrancaron los dolores de cabeza de Cuen. Ya como secretario de Salud, sin necesidad fue exhibido al caer en un “cuatro” que le pusieron en el caso Mazatlán. Y si eso fuera poco, Cuen no pudo colocar a ninguno de sus gentes de confianza en la Secretaría de Salud. Está cercado y con reducida capacidad de decisión. Ante esos escenarios, hay quienes al interior del PAS le han sugerido a Cuen que sería más sano que dejara el cargo y retomara formalmente la dirigencia del partido. No se sabe qué decisión tomará. Lo que sí está claro es que la Secretaría de Salud puede convertirse en la tumba política de Cuen.