Arrancan las precampañas

Hace rato que muchos aspirantes andan en campaña, pero el pasado fin de semana iniciaron formalmente las precampañas, con un evento que presidió en Culiacán y luego en Badiraguato el virtual candidato de Morena a gobernador, Rubén Rocha. Héctor Melesio Cuen, del PAS, también dio una conferencia para anunciar que arranca con todo el 16 de enero, en pos de la gubernatura.

Aquí en Los Mochis, Mario Zamora no se quiso quedar atrás y difundió un video en el que explica su currículum en Sedesol, Financiera Nacional y su desempeño como senador. Dijo que siempre ha cumplido con sus declaraciones de impuestos y acudió a pagar el impuesto predial. Le echó flores al gobernador Quirino Ordaz, “nos va a dejar la vara muy alta”, y refrendó sus aspiraciones a contender para gobernador y su lealtad al PRI.

Personalmente Rocha reconoce que hay negociaciones avanzadas para contender en candidaturas comunes con el PAS, lo que los convertiría en la alianza más redituable en Sinaloa, pero aún no se concreta, y en su inicio de campaña explicó que quiere ser gobernador para erradicar la corrupción, la impunidad y la pobreza que existen en el estado. Por su parte, Cuen, quien al fin de la contienda del 2018 había dicho que ya no buscaría ser candidato, admite que le interesa ser gobernador, solo esa posición porque no anda buscando chamba y que solo podría ir en candidaturas comunes con Morena, Movimiento Ciudadano, el PT y el Partido Verde. El PAS abre ya los registros de precandidatos.

Bajo el cobijo de la presidencia del PRI, Jesús Valdés no para en sus giras de trabajo, y es obvio que esto le da cierta ventaja sobre los demás aspirantes de su partido, mientras que en el primer frente de batalla que se abrió por la gubernatura, Sergio Torres sigue haciendo amarres para jalar a figuras importantes que contiendan con las siglas de MC por las alcaldías y las diputaciones. No se trata nada más de levantar polvareda, sino también de captar votos.

De los tres nuevos partidos no se sabe nada y, el PAN y el PRD en el ámbito estatal solo se ponen de tapete y esperarán que sea el PRI el que decida el candidato a gobernador de la alianza.

En Ahome, a la voz de ahora o nunca, Jorge López Valencia empezó ayer a echar toda la carne al asador presentando el programa “Ahome cómo vamos”, con consultas y evaluaciones que continuarán hoy y mañana. Busca la candidatura a alcalde o a diputado federal por la alianza opositora, pero Ariel Aguilar no canta mal las rancheras y le sigue invirtiendo a su proselitismo. Como que Mingo Vázquez ha bajado un poco su activismo.



Popurrí. En este mundo globalizado ahora todos somos especialistas en política de Estados Unidos y se cruzan apuestas sobre si los demócratas lograrán destituir al presidente Donald Trump antes que concluya su mandato el 20 de enero, y sobre el poder inmenso que tiene Mark Zuckemberg, el dueño de Facebook, que se atrevió, junto con Twitter, a censurar y clausurar las cuentas del mismo Trump, aunque ya de salida. Con la sicosis ‘nos espían’, mucha gente se salió de las redes sociales y cayeron las acciones de estas empresas.