Arrancó la lucha por la rectoría de la UAIM

El registro. La lucha por lograr la rectoría de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) arrancó de manera formal al iniciar ayer los registros de aspirantes a suceder a María Guadalupe Ibarra Ceceña. Tras que Ibarra Ceceña ofreciera una conferencia para dejar claro los términos de la convocatoria y hacer un llamado a los consejeros a no dejarse hostigar por “fuerzas extrañas”, cuatro fueron los que se presentaron y entregaron la documentación requerida para participar en el proceso. Se trata de Israel Osuna, Rufino López, Marco Antonio Lozanía y Abelardo Alcaraz. Por una cosa u otra, se dice que estos no tienen posibilidades. Dicen que la elección estará entre Ignacio “Nacho” Flores y Moisés Rosalío Valdez López, quien, según trascendió, se van a registrar hoy, último día para ese efecto. Según las matemáticas, por la votación que se registró para definir el método de elección que resultó a mano alzada y la conformación del Consejo Universitario, el que lleva mano es “Nacho” Flores, pero eso no desanima a Moisés y su gente, que le hacen la “lucha”. El detalle es que entre más candidatos haya más se fragmenta el voto, lo que favorece a “Nacho” Flores por los consejeros “amarrados” que tiene.



Perversidad. Dicen que el diputado local morenista Juan Ramón Torres Navarro está dejando en claro a muchos que el acuerdo del Congreso del Estado es que Jehovana Martínez Armenta tiene el nombramiento de síndica procuradora suplente sustituta, por lo que cuando regrese Angelina Valenzuela Benites tendrá que dejar la titularidad a esta. Así, Martínez Armenta sí tiene razón de que su nombramiento es hasta el 31 de octubre, pero como síndica procuradora suplente sustituta. Y Valenzuela va a reinstalar a todo el personal que corrió Martínez Armenta. La percepción es que la nueva funcionaria actuó por órdenes del alcalde Manuel Guillermo “Billy” Chapman Moreno. Es lo único que le resta hacer en los meses que le quedan a su gobierno, una pesadilla.

Jaloneo. Como no queriendo la cosa, el registro de Genaro García Castro, exsecretario de Seguridad Pública estatal, para la candidatura de Morena a la alcaldía de Ahome está teniendo sentido para algunos en el interior y fuera del partido. Salvo algunos aspirantes que cierran filas para que no se nombre a uno externo, como es el caso del también exdirector general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, morenistas no lo ven mal porque consideran que sería más rentable para el partido que los propios morenistas que la quieren. Pragmáticos, dicen que el daño interior sería menos que se compensaría con el apoyo externo, entre ellos el malovismo y el vargaslanderismo, entre otros.



Enredo. Dicen que a la Administración Portuaria de Topolobampo se le pasó la mano. De buenas a primera demandó por sabotaje ante la Fiscalía General de la República a tres que participaron en el bloqueo de la dependencia en protesta por la instalación de una “muralla” para el control de acceso al muelle pesquero. Los imputados acudieron ayer a la FGR respaldados por los pescadores que se plantaron afuera. Sin embargo, esto pasa porque se mezclaron los intereses de los opositores a la planta de fertilizantes, que lo que quieren es lío para figurar como líderes. Y ahí están las consecuencias. Esto la olió Héctor Tordecillas, líder de los pescadores de altamar, y se retiró del bloqueo.

La gestión. Dicen que Guillermo Algándar, presidente de la Fundación Yakar, se enroló con la Congregación Mariana Trinitaria para beneficiar a los ahomenses. Otras 20 toneladas de cemento entregará mañana a otros beneficiarios y está en la gestión de las computadoras, tablets, para maestros y estudiantes. ¿Qué puesto querrá ahora?