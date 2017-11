Arrastre parejo. Que no hay persecución ni “cacería de brujas” contra los exfuncionarios del gobierno de Malova, asegura el gobernador Quirino Ordaz Coppel, luego de la detención de Luis Ángel Pineda Ochoa, quien fungió como secretario técnico de la Secretaría de Turismo y de la revelación de la Fiscalía de que van por otros seis exfuncionarios.

Solo se aplica la ley insiste y presume que hizo reformas para que la desviación de recursos se convirtiera en delito grave, con esto se atacan algunos vacíos en la ley. El ejecutivo estatal niega que tenga acuerdos con el exgobernador Mario López Valdez y dice que la Auditoría Superior del Estado (ASE) es autónoma y seguirá trabajando.

La revira. Con documentación en mano, el exalcalde Édgar González desmintió los señalamientos de su homólogo Arturo Flores, ambos expresidentes municipales de Rosario. Se puede medir que quien será el más damnificado podría ser Arturo Flores, ya que se corre el rumor de que la actual administración encabezada por Manuel Antonio Pineda prepara una denuncia penal por supuestos malos manejos de los recursos públicos. A González se le pudo observar tranquilo y recordó que la cuenta pública de Flores fue suspendida, que dejó obras inconclusas y a un municipio sumido en deuda pública. Por último, González advirtió que podría denunciar penalmente a Flores por lo que dijo, son señalamientos sin sustentos. Al tiempo.

Deja la víbora chirriando. Y quien le puso cerrojo al tema que escandalizó al municipio de Rosario fue el alcalde Manuel Pineda. Ayer fue enfático en decir: eso es un tema que yo ya no voy a tocar. Y remitió todo hacia el departamento Jurídico del Ayuntamiento, dirigido por el abogado Francisco Ponce. Antes de deslindarse de los señalamientos que se hacen los exalcaldes Arturo Flores y Édgar González, el presidente municipal justificó el aumento salarial de su tesorero, José Luis Villagrana. Dijo que sí hubo un incremento, pero no como lo evidenció la extesorera Guadalupe Tostado, pues al funcionario municipal se le paga por lo que sabe, no por lo que hace. Así las cosas en la comuna de Rosario, solo queda esperar a que la advertencias de que se procederá jurídicamente contra los presuntos responsables del quebranto del Ayuntamiento se cumpla, y no sean simples argumentos al calor de la precontienda electoral.

Iniciativa provoca confrontaciones en cabildo. Varios exfuncionarios podrían perder sus locales o al menos ser afectados con la aprobación de la iniciativa del regidor Guillermo López, en la que el municipio de Mazatlán usará la vía legal para obligar a locatarios del Mercado Flores Magón a aperturarlos, ya que la gran mayoría se encuentran cerrados, lo que afecta la operatividad del centro de abastos. Ante esta propuesta, el regidor Giova Camacho se pronunció a que se realice el mismo procedimiento en todos los mercados del puerto, ya que también existen muchos otros que cuentan con locales cerrados, como es el caso del Juan Carrasco y Miguel Hidalgo. Esta propuesta generó la visible molestia del regidor López, quien invitó a Camacho a sumarse a las actividades de revisión.