Arrecia el PRI con un plan único de 50 días: ganar la Presidencia

La emotividad y el carácter espontáneo del acto de José Antonio Meade ayer en Culiacán, amén de su evidente poder de convocatoria, ponen de relieve lo que a estas alturas del proceso electoral ya no tiene vuelta de hoja: el PRI se vuelve a levantar, recupera fuerzas y demuestra que, como los toros de lidia, crecerse al castigo es lo que le marca su ADN.



Vino Meade a Culiacán exclusivamente a presidir el homenaje del tricolor a las madres en su día, aunque aprovechó para conceder algunas entrevistas de prensa. Minutos antes del viaje, lanzó vía redes sociales un programa social que, a diferencia de las ocurrencias populistas de candidatos ignorantes del tema económico, es financieramente viable, no generará endeudamiento ni afectará al presupuesto público: un apoyo integral a las madres solteras y jefas de familia que incluye una mensualidad de mil 200 pesos, atención en salud y en la educación de sus hijos.



A quienes les parezca poco el apoyo, habrá que contarles que existen infinidad de mujeres que venden empanadas en la calle o trabajan por un salario mínimo para sostener sus hogares. Algunos no alcanzan a comprender lo que un extra de mil 200 pesos significa para estas señoras, ejemplo de trabajo y de esfuerzo. Es a ellas a quienes el gobierno debe ayudar, no a los ninis porque, en este país, quien no trabaja ni estudia es porque no quiere. Es, también, el libre albedrío lo que nos lleva a elegir entre una vida honrada o convertirse en criminal.



REAPARECE VIZCARRA. La visita de Meade y el éxito del acto de Día de la Madre en sí dieron la nota política el día de ayer, en medio de una jornada de celebraciones en los hogares para todas aquellas «heroínas sin capa» que nos dieron la vida.



Con la debida discreción para no «robarles cámara» a los candidatos, al término de las actividades de Meade fue a su encuentro el empresario Jesús Vizcarra, quien reafirmó su apoyo a todos los abanderados de su partido, el PRI, en esta contienda electoral, con especiales elogios a José Antonio Meade y a quien encabeza la fórmula al Senado: Mario Zamora.



Despejada quedó, pues, toda duda respecto a de qué lado juega Vizcarra en esta contienda. A diferencia de su tocayo Jesús Aguilar y su frase de batalla «la política por delante, y por abajo bolas», Vizcarra es conocido por ser hombre de palabra, que no miente ni siquiera por conveniencia política (a ciertas preguntas prefiere no responder, antes que mentir) y si, en efecto, su carácter irascible lo hizo enojarse cuando Mario López Valdez se integró a la campaña, el coraje ya se le pasó.



Si Vizcarra fue capaz de intercambiar elogios públicos y fundirse en un abrazo con Juan S. Millán en aras de la unidad del PRI en el cierre de campaña del hoy gobernador Quirino Ordaz, seguro ya está listo para trabajar igual que Malova (juntos, pero no revueltos, quizá) en aras de que el PRI continúe en la Presidencia y domine los congresos.



Hasta lugar común se ha vuelto, de tan cierta, la frase aquella de que el PRI gana solamente cuando está unido. Si en el actual proceso electoral ha mantenido la cohesión de su militancia más que ningún otro partido político, ¿por qué desperdiciarla?



Con esa sonrisa contagiosa que lo caracteriza cuando anda de buenas (hombre transparente, al fin y al cabo, cuando anda enojado se le nota), Vizcarra tomó el volante de una de las camionetas de la campaña y llevó a Meade al aeropuerto. Lo que platicaron en el trayecto, solo lo saben ellos. Todo lo que se diga al respecto, tómese como especulación pura, o bien como «quedadera de bien» por parte de aquellos que no tienen tranquila la consciencia.



El mejor consejo para los priistas que tenían plan B es: si es pasión, que se les borre. La maquinaria del PRI ya está en marcha para marcar un nuevo récord.