Arrecia la guerra de encuestas

Ante la proximidad del arranque de la contienda electoral se dejan venir las encuestas y desde el fin de semana circula en las redes sociales una efectuada por EQUUS Analítica, en la cual la mayoría del electorado, el 35.1 por ciento aún se muestra indeciso sobre por qué partido votaría, pero enseguida aventaja Morena con el 31.1 por ciento de las preferencias. Se ve que es impulsada por el morenismo.

Por el PRI votaría el 13.5 por ciento, por el PAN el 8.6 y por el PAS solo el 4.5 por ciento. En los aspectos negativos, el PRI acumula el 36.4 por ciento que dice que nunca votaría por este partido, por el PAN el 20.5, Morena el 9.1 y PAS 8.2. Los indecisos serían el 20.5 por ciento.

Por Morena al 36.4 por ciento de los encuestados les gustaría que el senador Rubén Rocha fuera el candidato, el 13.6 Graciela Domínguez, el 10.4 Imelda Castro y 7.5 el delegado Jaime Montes, mientras que por el PRI 18.2 apoya a Jesús Valdez, 16.4 a Sergio Torres, 12.7 a Mario Zamora y 7.3 a Juan Alfonso Mejía.

En el PAN 18.2 prefiera a Adolfo Rojo, 12.7 a Carlos Castaños, 10.0 a Roxana Rubio y 6.4 a Jorge Villalobos. Por lo pronto ya lanzaron este torito, hay que esperar la reacción de los dirigentes de los partidos políticos y de los aspirantes. De seguro no se quedarán callados.



Popurrí. Resulta que Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, la senadora suplente que está semana pudiera asumir en lugar de Vanessa Rubio, es originaria de Los Mochis: de pequeña vivió aquí, en la calle Owen en la colonia Scally, y luego se fue a residir a Baja California, donde fue diputada federal, compañera de legislatura del gobernador Quirino Ordaz. Fue presidenta del PRI de Baja California y actualmente trabaja en la Secretaría de Gobernación de la administración de Jaime Bonilla.

En mensaje por las redes sociales agradece a Vanessa las atenciones que siempre tuvo con ella, igual que al excandidato presidencial José Antonio Meade, pero hace tiempo pintó su raya con el PRI al cual renunció porque contendió por la candidatura a gobernador e inesperadamente la dejaron fuera de la jugada, así de entrada se presentará al Senado como independiente.



MENSAJE RECIBIDO. Hay tiro cantado entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y las fuerzas armadas: resulta que el fin de semana los sicarios de “El Mencho” subieron un video donde aparecen como un verdadero ejército, bien pertrechado, con carros blindados, bien uniformados y retando a las autoridades. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, calificó el video como un montaje y criticó que los medios se presten a hacer publicidad difundiendo los mensajes de la delincuencia.

La respuesta no se hizo esperar, y el sábado elementos de la Sedena y la Guardia Nacional invadieron Aguililla, Michoacán, supuesta tierra de “El Mencho”, donde se suscitó un enfrentamiento, con un saldo de 5 personas muertas. Voceros de la Cuarta Transformación garantizan que no hay en el país fuerza armada que pueda retar al Ejército Mexicano y a la Marina, pero que no quieren masacres.