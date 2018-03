Arreglan una cosa y descomponen otra

¡Dejan un zanjón! Ante el problema de una tubería tapada en el fraccionamiento Paraíso, empleados de Japac rompieron parte del pavimento pa’ reparar la fuga de agua, problema que fue atendido en el momento que los vecinos interpusieron la queja, sin embargo, parece que se les olvidó tapar la zanjona que hicieron y que está ocasionando que los autos que pasan por ahí se dañen por el tremendo socavón que hay en la calle. Por esto, es necesario que el gerente de esta paramunicipal, Jesús Higuera Laura, ponga más atención a sus empleados. Albañiles interesados en hacer el relleno, pueden comunicarse al teléfono (667) 758 01 00, pa reportarse a la chamba.El director General de Obras Públicas de Ahome, Josué Sánchez Ruelas, necesita un buen par de tránsitos pa’ que trabajen día y noche en la obra que se realiza en Canuto Ibarra y Agustina Ramírez, pues a cada rato el funcionario da avisos públicos de que la obra avanza y de que diversos tramos se abren a la circulación vehicular, pero el tramo más transitado sigue cerrado y la raza se confunde. Y pues, como Obras Públicas no cuenta con personal especializado pa’ este trabajo y los oficiales andan muy ocupados, si alguien tiene paciencia pa’ organizar el tráfico, sobre todo en horas pico, comuníquese directo con el funcionario de Obras Públicas, al teléfono (668) 816 50 06.El departamento de Vía Pública del municipio de Guasave está buscando gente que quiera chambear mientras la raza disfruta de la playa durante las vacaciones de Semana Santa, pues necesitan personal que les ayude a mantener bajo control los changarros que se colocarán con diversas mercancías. Si te interesa el ‘jale’, échale la llamada al mero mero, Roberto Navarro, al teléfono (687) 871 87 00, pa’ que te comuniquen a su extensión.Los que dicen que ya no saben qué hacer son los habitantes de Alhuey, que por más que salen a marchar y se inconforman, nomás no hay una respuesta positiva con respecto a la quema del basurón municipal, ubicado en la sindicatura de Alhuey, que les deja días entre el humo. Si usted es vendedor de inhaladores y tapabocas, el jefe del Ayuntamiento de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela, lo anda buscando, así que échele una llamada (697) 734 00 04, y ofrézcale promoción, porque a como va, le falta rato pa’ poder solucionar esta bronca.Hombres de acero se le llaman a esos profesionales que se dedican a realizar las peripecias más extremas en la filmación de películas, acostumbrados a que les disparen, a saltar de puentes y acantilados, y ser arrastrados por ríos caudalosos. Quizá eso es lo que necesite el Gobierno del Estado, antes de inaugurar el nuevo mirador del faro de Mazatlán. Y es que con los antecedentes que han dejado las últimas obras públicas, como el colapso del tiburonario del Acuario, las fallas de calidad de las vialidades del Centro Histórico y las glorietas que se han construido, destruido y vuelto a construir por errores técnicos; no son pocos los que dicen que esperarán al menos un mes pa’ usar el mirador de cristal, antes de asomarse al acantilado del faro a través de él. Si sabe de uno, aquí le dejamos el teléfono al que puede llamar pa’ que avise (687) 875 00 08.