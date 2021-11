Arremete Rocha Moya contra su aliado Cuen y el PAS en la disputa por Mazatlán

Rocha dobla a Cuén y al PAS. No, no fue el Químico el que dobló a Melesio Cuén y al Partido Sinaloense, fue el propio gobernador Rubén Rocha Moya. En el marco de su conferencia Semanera, realizada ayer en Mazatlán, Rocha Moya anunció que el conflicto en el puerto ya estaba resuelto. Y precisó que no fue el PAS, sino que tres regidores decidieron apoyar las propuestas que presentará el alcalde Luis Guillermo Benítez. Con esos tres regidores, más los que venían apoyando al Químico, los del PAS quedaron en minoría. Horas antes de la Semanera corrió la versión de que Melesio Cuén había presentado su renuncia como secretario de Salud. Rocha Moya salió al paso, aseguró que Cuén no le ha presentado su renuncia y arremetió duro contra el PAS y su subordinado. Rocha Moya precisó: yo no negocio con nadie, y menos cuando son mis subordinados”, en clara alusión a Cuén. En medio de este grave conflicto político, Cuén se había adelantado para dar a conocer que el PAS se hacia a un lado para que el Químico nombre a quienes él quiera y el conflicto de Mazatlán se resuelva. De nada le sirvió. Al menos por la forma y lo dicho por Rocha Moya, quien también declaró que las declaraciones del presidente provisional del PAS, Antonio Corrales, no le gustaron. ¿Y cómo le iban a gustar, si descalificó a su secretario general de gobierno, Enrique Inzunza? Corrales había declarado ayer temprano que Inzunza había fallado en la solución del caso Mazatlán, pues había intervenido como testigo del acuerdo que posteriormente violó el Químico.

Como queda la relación Rocha-Cuén. En anteriores entregas comentamos que en la crisis política de Mazatlán afectaría a dos aspirantes al 2024. Melesio Cuén y Luis Guillermo Benítez. En la forma en que se dice quedó resuelto el conflicto, el gran perdedor es Melesio Cuén y el PAS. Con Mazatlán, el Partido Sinaloense tendría el control político de todos los municipios del sur de Sinaloa. Cuén fue exhibido primero, sosteniendo una reunión con el Químico y el secretario general de gobierno, cuestión que le valió una andanada de criticas, pues es también secretario de Salud. En el recuento de daños, Rocha Moya apoyó al alcalde Luis Guillermo Benítez y exhibió a Cuén. El líder del PAS ya había sido advertido antes de que aceptara la Secretaría de Salud. “Te convertirás en empleado del gobernador”. Y eso es muy diferente a ser un aliado político. Y ayer Rocha Moya lo dejó en claro: con un subordinado no negocia.

¿Qué les ofrecieron a los regidores? Eso más pronto de lo que ellos mismos creen se sabrá. El regidor Roberto Rodríguez de Morena, como a los otros dos regidores, se les convenció por medio del secretario general de gobierno, Enrique Inzunza. El caso de Rocío Quintana, regidora del PRI, también fue “convencida”. La regidora del MC Paulina Heredia, de la cual ya se adelanta que probablemente se “convenció” con dos cargos municipales una para su esposo y la otra para un exregidor cercano al papá Martin Heredia. No se confirma este dato. Pero es cuestión de tiempo para que se confirme si es o no real. En los corrillos del Palacio Municipal se habla de que estos regidores vendieron caro su voto. En el caso del regidor panista Martín Pérez, no hay información sobre su decisión que habrá de emitir en la siguiente sesión de Cabildo. Lo cierto es que antes de todo este vendaval, Pérez nos comentó en corto, que él apoyaría propuestas que se den apegadas a la Ley y respetando el reglamento municipal.