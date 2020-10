Arrogancia de poder en Ahome

Arrogancia de poder. Algunos ahomenses se quedaron sorprendidos ayer al ver a elementos de la Policía Municipal en tres patrullas en las afueras de conocido restaurante ubicado en el bulevar Canuto Ibarra. Tenían un despliegue. Unos en las unidades y otros apostados en diferentes posiciones enfrente del lugar. Creían que se había cometido un delito, pero no. Adentro estaban desayunando el grupo de funcionarios consentido del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Lo que se supo es que estaban la tesorera Ana Ayala Leyva, el jurídico Johnatán Gutiérrez y el secretario Juan Fierro, entre otros. Así se les ve seguido, cuando los policías se necesitan en otros lados para darle seguridad a los ahomenses. Esa vigilancia no la trae ni el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso por un lado, y no fueron pocos los que suponen que el gasto que hacen va con cargo al erario municipal. Y tanto que critican a los del pasado.



No le sale. Dicen que en lugar de recomponer su imagen, el alcalde Chapman la destartala aún más. En una estrategia que parece el preámbulo de su segundo informe de gobierno, no le cuadra su mensaje pese a que las entrevistas se las hacen a modo, para que no se moleste. Por ejemplo, quiso quedar bien con eso de quemar a sus funcionarios y empleados por sus adeudos del impuesto predial urbano, pero muy fácil sus opositores lo exhibieron. La síndica procuradora Angelina Valenzuela no se quedó con ella tras la intención de Chapman de “chamuscarla” al señalar a gente de su oficina. Valenzuela se la devolvió al decir que él le debe más a los ahomenses. Además, otros refrescan la deuda que no quiere pagar Chapman a la empresa PASA. Así, cuando el alcalde habla de malapagas, dicen unos que se muerde la lengua.



En problemas. Por acelerado, dicen que el regidor de Morena en Ahome Ramón López Félix se ganó la animadversión de algunos de su partido en su interés por lograr la candidatura a la presidencia municipal. Al final de cuentas, eso es lo de menos. Lo riesgoso es que lo denuncien ante las autoridades electorales por hacer uso de programas federales con el fin de ganar adeptos para la alcaldía. Lo tienen agarrado con una publicación que hizo de una reunión con productores del ejido San Isidro, Higuera de Zaragoza, en la que en las fotos sobrepuso el logo del programa Sembrando Vida. Por más que fue cuidadoso para sacarle la vuelta a un acto anticipado de campaña, se habla que no la libra.



Los descuentos. Más tardó en trascender que Maribel Vega sembró la versión de que el gobernador Quirino Ordaz ya le dio línea para la candidatura priista a la alcaldía de El Fuerte que los empleados de confianza de la Escuela Normal del Valle del Fuerte en “moverle el agua”. Ya se reunieron para organizarse con el fin de exigir una investigación por el descuento del 40 por ciento de su salario que les hace desde que llegó a la dirección de la institución educativa con el argumento de realizar mejoras en la infraestructura de la escuela.



¡Aguas! Jaime Astorga, exlíder del PRI en El Fuerte, reapareció en escena: si los candidatos priistas son los incondicionales de la alcaldesa Nubia Ramos, no van a trabajar en su favor. Es más, hasta jugarían en contra. Sobre aviso no hay engaño para la dirigencia estatal priista.