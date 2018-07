Arte, bodas y más

Hola, qué tal.Elia Araujo fue muy festejada por su esposo, Héctor Monárrez; sus hijos Jesús Manuel Ibarra y Elia Denisse Araujo, sus amigas y compañeras con un desayuno. La colmaron de regalos, como flores y globos.Edith Barraza Menchaca y Gustavo Galaviz Gastélum unirán sus vidas el 27 de octubre en la parroquia de Santa Inés. La recepción será en el Jardín Botánico de Culiacán. Por ese motivo ya comenzaron sus despedidas de soltera y una de ellas fue organizada por su familia y amigas, entre ellas Lolita Barraza, Marien Menchaca, Nora Barraza, Mietze Elena Paredes, Alma Espinoza, Claudia Menchaca, Martha de Riestra, María Amparo de Parada, Kimie Salazar, Martha de Jiménez, Blanca de Clouthier y muchas más, quienes le desearon a Edith mucha felicidad.Una exposición de Magali Lara se encuentra en el Museo de Arte de Sinaloa (Masin). Estará hasta el 29 de julio. No la he visto, pero me han comentado que está muy buena, vale la pena no perdernos esta oportunidad. La obra se encuentra en la Sala de Arte Contemporáneo y Proyectos Especiales.La Sociedad Artística Sinaloense está promocionando cursos de verano, uno de ellos un curso de fotografía para niños hasta los 13 años, que impartirá Iris Gabriela Díaz, donde aprenderán los conocimientos básicos de la fotografía, la importancia de la luz y mucho más. Será del 23 de julio al 3 de agosto en Casa SAS. Puede pedir información al teléfono 7179513.Siempre piensa positivamente. Eso que esperas tendrás, y cuesta el mismo trabajo ser negativo que positivo. Ser positivo se nota y se contagia. El ser positivo te llena de esperanza en el futuro, así que tú decides...