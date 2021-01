Arzú asume la presidencia. 

16 de enero de 1971

Un millón para telecomunicación. El programa de comunicación directa -telegrafonía y telefonía- que lleva a cabo el Gobierno del Estado tendrá una inversión de más de un millón de pesos, y los beneficiados será 75 mil habitantes del medio rural, en el curso del presente año. Con base en los estudios hechos con anticipación en cada una de las comunidades sinaloenses que carecen de comunicaciones, técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han iniciado las instalaciones de las estaciones donde funcionará el nuevo sistema.

Exigen rotación de cultivo. Los productores cañeros mantuvieron su postura de lograr, por medios legales, una rotación de cultivos en sus áreas de siembra para evitar el empobrecimiento de sus tierras, durante sesión celebrada en el auditorio de la AARFS. En la reunión, enésima que se realizará para buscar una solución al problema, los productores mantuvieron su postura de que se les permita la rotación de cultivos en sus áreas de siembra, a fin de evitar el empobrecimiento de sus tierras.

Destrozan base guerrillera libanesa. Tel Aviv. Coman-dos israelíes, en su incursión más profunda en Líba-no en dos años, destrozaron una importante base guerrillera árabe desde donde salían hombres-ranas a efectuar misiones de secuestro en Israel. El alto man-do militar israelí informó que 10 guerrilleros resultaron muertos y otros muchos heridos. Seis soldados israelíes sufrieron heridas leves. La unidad expedicionaria voló 2 casas, un campamento de tiendas de campaña y cuevas horadadas en las laderas.

Cumpleaños de Tatiana Hernández. Los señores Óscar Hernández y Otilia Ibarra de Hernández ofrecieron una fiesta para celebrar el cumpleaños de su hijita Tatiana Guadalupe, quien recibió felicitaciones tempraneras de sus papacitos y hermanos. Las compañeritas de colegio de Tatiana estuvieron presentes en el festejo, llevándole muy bonitos regalos acompañados de los buenos deseos por su felicidad. La señora de Hernández ofreció exquisita merienda que preparó especialmente para los asistentes.

16 de enero de 1996

Gran negocio con carros “chuecos”. Las gestiones de regularización de vehículos de procedencia extranjera se ha convertido en un negocio económico ilícito y pretexto de presión política, del cual todos pretenden sacar provecho. En Sinaloa, cuando menos hay 15 mil carros ilegales circulando y las autoridades estatales han efectuado dos periodos de regularización en los cuales prácticamente se amnistió a los propietarios de vehículo que habían ingresado ilegalmente al país, pero en lugar de resolverse el problema, se acrecentó como una bola de nieve.

Cayó García Ábrego. México, D.F. El jefe del Cártel del Golfo, Juan García Ábrego, fue descubierto y capturado en su residencia de Villa Juárez, Nuevo León, por 15 agentes federales antidrogas. La PGR informó que García intentó darse a la fuga saltando bardas de inmuebles contiguos, pero fue arrestado por los agentes y enviado a la Ciudad de México. Esposado y visiblemente cansado, García Ábrego fue entregado de inmediato en Houston por las autoridades mexicanas a la policía estadounidense.

Arzú asume la presidencia.

Guatemala. El empresario conservador Álvaro Arzú Irigoyen, fue investido como presidente de Guatemela para un periodo de 4 años, y pidió al pueblo unidad para superar “los problemas complicados y urgentes que lo aquejan”. Arzú, de 49 años, recibió la banda presidencia de manos de Carlos García, recién elegido presidente del Congreso y a quien se la entregó el mandatario saliente, Ramiro de León.

El odontólogo Luis Flores, de 48 años, fue juramentado como vicepresidente. "A los guatemaltecos les he dijo y repetido muchas veces que quieren mejorar su vida... pero la honestidad no se declara, sino que se practica con hechos. La situación económica de los guatemaltecos no se arregla con discursos, sino con resultados. El reto es enorme y los problemas complicados y urgentes, y los recursos muy escasos", dijo Arzú durante su primera conferencia de prensa como primer mandatario.