Aseguradoras alto impacto por terremoto, en 30 días, expertos bajo costo económico e inflación riesgo

* Caso de Djemal, ex InvestaBank, en NY en 2 meses y Haiat muere y salva asunto; CCE evalúa y coordina apoyos; se suma la IP a desbordada solidaridad social.

LE PLATICABA AYER en torno a las consecuencias que visualizan los expertos para la escena económica, tras las últimas tormentas, huracanes y terremotos.



Cierto, aún falta cuantificar con precisión los daños que ocasionó el sismo del martes en Puebla, Morelos, Edomex y CDMX con más de 260 muertos hasta ahora.



En general se cree que no tendrá un costo económico muy alto y ya ni decir en cuanto a poder modificar las estimaciones del PIB.



El soporte son las coberturas que el gobierno de Enrique Peña Nieto posee, o sea el Fonden con más de 5 mil millones de dólares y un bono catastrófico por otros 360 millones de dólares. La CDMX tiene su propia protección catastrófica.



Obligado hacer comparativos con el terremoto de 1985, hasta ahora el más dañino de la historia. Tras 32 años se aprendió con esas reservas de las que se echará mano.

Alberto Gómez Alcalá de Citibanamex, hace ver que también hay que sumar la copiosa ayuda de la IP.



En efecto hubo una destrucción de infraestructura que desde el punto de vista económico al perderse no se contabiliza, lo que sí se hace cuando se restituye, generándose también inversiones para la construcción agrupada en CMIC de Gustavo Arballo.



Delia Paredes, directora adjunta de análisis económico de Banorte, igual demeritó el último terremoto como factor para alterar el crecimiento económico del país.



En efecto se paralizó la actividad por unas horas, se perdieron edificios y por desgracia vidas, pero el grueso de los servicios ya se restituyó, lo que no sucedió hace 32 años.



En Oaxaca y Chiapas, impactados por el temblor de hace 13 días, quizá afectó algunas cosechas, pero ahí como en Puebla y Morelos el impacto es más social.



Paredes advierte que estos sucesos pudieran elevar la inflación, dados los abusos del comercio en ese tipo de coyunturas.



En las últimas horas los autoservicios se vieron abarrotados por compras preventivas y también solidarias. El CCE de Juan Pablo Castañón descartó riesgos de desabasto.



Ahora bien con los seguros catastróficos, digamos que el presupuesto 2018 que recién presentó la SHCP de José Antonio Meade no tendría porque modificarse. En ello coinciden los expertos.



Alfredo Coutiño de Moody’s Analitycs lo ve diferente y no descarta que las cuentas públicas puedan recibir algún impacto.



Ayer por la mañana se reunió la AMIS que preside Manuel Escobedo y que lleva Recaredo Arias tuvo junta con reaseguradores, ajustadores y autoridades para evaluar el golpe a su gremio.



El Instituto de Ingeniería de la UNAM a cargo de Agustín Álvarez Icaza les explicó que el impacto que tuvo el temblor de este martes se relacionó con la cercanía del epicentro a la capital.



Además los movimientos de las placas subterráneas mostraron ciertas características que explican las consecuencias en el sur de la CDMX en zonas distintas a la Roma, Condesa y Narvarte, consideradas de alto riesgo.



Las aseguradoras ya comenzaron la evaluación de daños. Un reporte final se tendrá en un mes. De antemano se sabe que la siniestrialidad en la CDMX será alta, ya que muchos inmuebles estaban asegurados.



No es el caso de Chiapas y Oaxaca por la baja cobertura, aunque hay infraestructura del gobierno asegurada por ejemplo de Conagua de Roberto Ramírez. Algo similar se replicaría para Morelos y Puebla.



Para las aseguradoras el sismo del martes será el segundo evento en línea que les pegará, considerándose a Lidia en BCS.



* * *

ESTA SEMANA COMO le platicaba, Carlos Djemal Nehmad se declaró culpable en el caso de fraude de transferencia, para tratar de agilizar su juicio en NY, en donde el año pasado se le acusó de lavado de dinero y conspiración para lo propio. Estos cargos ya los libró. Se espera que en un par de meses haya una sentencia. En el asunto Djemal involucró a InvestaBank que preside Enrique Vilatela y al Deutsche Bank. Estos también ya libraron el difícil expediente. El otro involucrado era Isidoro Haiat Jaber. Este último falleció, así que su causa quedó inconclusa.



* * *

AYER SE REUNIÓ la comisión ejecutiva del CCE, el organismo cúpula que comanda Juan Pablo Castañón. Además de evaluar el entorno tras el sismo del martes, el objetivo de la junta de trabajo fue coordinar los esfuerzos de apoyo de sus miembros para no duplicarse. También se establecieron canales de comunicación de la IP con Segob de Miguel Ángel Osorio Chong, Sedena a cargo de Salvador Cienfuegos y Semar que comanda Vidal Francisco Soberón.



* * *

COMO EN 1985 el terremoto del martes ha vuelto a dar un ejemplo de la solidaridad de los mexicanos. Al desinteresado esfuerzo la IP tenía también que sumarse. Hay donaciones y apoyos en especie de multinacionales y firmas del país. La lista es larga, Google de Sundar Pichai, Facebook de Mark Zuckerberg, AT&T que lleva aquí Kelly King, Uber a cargo de Federico Ranero, Walmart de Guilherme Loureiro, Nestlé de Marcelo Melchior, Citibanamex de Ernesto Torres Cantú, TV Azteca de Ricardo Salinas, Santander de Marcos Martínez, Banorte de Marcos Ramírez, Alsea de Alberto Torrado, Telcel-Telmex de Carlos Slim Helú, Lala de Eduardo Tricio, Cinépolis de Alejandro Ramírez, Soriana, FIBRA UNO, ADO, ETN y Gayosso, por mencionar algunas.