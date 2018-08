Aseguran Ferromex y KCSI paz laboral

El 85% del negocio del transporte de carga por ferrocarril en México está en poder de Ferromex y Kansas City Southern Industries (KCSI) y ambas trasladan 132 millones de toneladas anuales.El valor del negocio que tienen en las manos Germán Larrea y José Zozaya es altísimo. En el caso de Ferromex los ingresos anuales ascienden a alrededor de mil 500 millones de dólares y en lo que hace al KCSI a otros mil millones.Esta actividad privada desde 1990, que ha subido las tarifas en más del 57% en los últimos siete años, que opera el 45% del comercio exterior mexicano en 632 mil contenedores y que invierte anualmente 500 millones de dólares en seguridad, tiene una nueva amenaza este fin de semana.El riesgo es que se rompa la paz sindical y Ferromex y KCSI se vean afectadas, pero sobre todo las importaciones que vienen de Asia y la carga que va y viene a Estados Unidos y Canadá. La variable que puede alterarla son las 39 secciones del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana.Pero todo parece indicar que ganará la cordura entre los cerca de 17 mil afiliados a este gremio. Este fin de semana se llevará a cabo la elección. Las 39 secciones sindicales apoyan por unanimidad la planilla de Víctor Flores para la Secretaría General.También este fin de semana se renovarán los comités ejecutivos locales en términos de las plantillas que se registraron. Se aprobaron todas las planillas que se registraron. El Comité de Vigilancia Nacional del sindicato ferrocarrilero emitió un acuerdo.Fue para que se registraran y fueran admitidas todas aquellas planillas que tuvieran la voluntad de participar en las próximas elecciones sindicales. Dicho acuerdo fue ratificado por la Comisión de Honor y justicia, el máximo órgano del sindicato.Se busca en principio que los sindicalizados elijan libremente a quienes los van a representar para el periodo sindical 2018-2024 mediante el sufragio secreto, directo y libre.El respaldo generalizado del gremio se da por factores que Flores ha obtenido en las revisiones salariales y contractuales que a mantenido al sindicato sólido y un contrato colectivo de trabajo favorable para sus agremiados.Si bien el megafraude de Planfía, que implica un boquete de mil 200 millones de pesos, se produjo por la negligencia de asesores externos como los despachos contables y jurídicos Cajal-Sen y Cía. de Javier Cajal y Agustín Sen y Medina y Rojas de Alfredo Medina, respectivamente, que confeccionaban reportes financieros irreales y los firmaban, y por supuesto la mala fe del ex director de esa Sofipo José de Jesús Venegas y su director financiero, Oscar Urbina, otros actores no pueden llamarse sorprendidos. HR Ratings, que lleva Alberto Ramos y que asignaba calificaciones AAA a todas las bursatilizaciones de cartera, es otra. No menos responsable son los representantes comunes de los tenedores de papel, Monex, de Héctor Lagos, y CI Banco, de Mario Maciel. Y no se diga el mismo Invex como colocador. Tan solo éste de Juan Guichard y Bancoppel de Enrique Coppel cobraron más de 150 millones de pesos como colocadores. Citibanamex, de Ernesto Torres, es otro. Era el que administraba los fideicomisos de cobranza y nunca tampoco levantó la mano de que no estaba llegando el dinero.Este día va ser clave para el derrotero de Almos, la empresa de Daniel, Salomón y David Shamosh Helfon. La firma, uno de los principales proveedores del canal de autoservicio de mariscos y pescados frescos, está en impago a sus acreedores desde enero tratando de llegar a un arreglo de reestructura financiera fuera de concurso mercantil. Son 15 instituciones prestamistas a las que se deuda en conjunto la friolera de unos 2 mil 500 millones de pesos. Aquí le hemos venido informando que los Shamosh vienen gestionando desde hace meses un stand-still. Tienen ya el 90% del consentimiento, pero es un muy factible que se rompa si no cede el 10% restante, representado básicamente por Inbursa de Carlos Slim, Vector de Alfonso Romo, Scotiabank de Enrique Zorrilla y la sofom El Águila de David Ourfali. Los que dieron ya su aval son, entre otros, BBVA-Bancomer, HSBC, Citibanamex, Santander y Banorte.De pena el foro del miércoles pasado en el que titulares de universidades y centros de investigación le pidieron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, invertir “al menos” 1% del PIB en ciencia y tecnología. En el documento que el rector de la UNAM, Enrique Graue, entregó, se demanda al próximo gobierno definir al Conacyt como “líder” del rubro y otorgarle autoridad y capacidad financiera. Pero brilló por su ausencia el elemento nodal del concepto de la innovación al que el mismo AMLO se refirió cuando les contestó, con presencia de Carlos Slim, que no puede ser el gobierno el único que debe invertir. Estamos hablando de la observancia de la propiedad intelectual, el principal activo que tienen los agentes a los que el tabasqueño se refirió como necesarios para coinvertir y lograr los recursos que los sesudos académicos le fueron a pedir en el Palacio de Minería. Pura grilla. ¿Alguien se acordó del papel del IMPI?Pues nada, que el síndico de la quiebra de Mexicana de Aviación, Alfonso Ascencio Triujeque, está más preocupado en amararse la administración del taller aeronáutico de la compañía que en lograr la venta de activos de la malograda empresa para liquidar a los trabajadores. A más de 50 meses de haber sido designado por el juez federal Horacio Palma, no ha vendido ningún activo significativo. No protegió ni rutas ni slots, los edificios y marcas se siguen deteriorando y sí ha dispuesto de los ingresos de los recintos fiscalizados en el AICM. Como si lo anterior no fuera suficiente, lleva mano junto con el sindicato de sobrecargos jubilados sobre el producto de la venta que el Fideicomiso Invex Mexicana MRO hizo de los nueve Airbus A320 y 20 motores. Ahí se avizora una rebatinga de los demás sindicatos.