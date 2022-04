audima

9 de abril de 1972

El doctor Acedo, nuevo rector. El doctor Jesús Rodolfo Acedo Cárdenas protestó, ante la Junta de Gobierno de la UAS, como rector de nuestra máxima casa de estudios. El doctor Acedo declaró que viene a servir a la comunidad universitaria, que para él no existen grupos y su único deseo es trabajar. El acto se llevó a cabo en el Centro de Idiomas, hasta donde llegó una manifestación de estudiantes que apoyan al exrector Armienta Calderón. Dijeron que el nombramiento de Acedo fue una imposición, pero al final aceptaron la designación del nuevo rector.

Al campesino no le interesa afiliarse al IMSS. El subdelegado de la institución, Pomposo Cedillo, dijo que se afiliará a los ejidatarios libres solamente durante los meses de febrero, julio y diciembre, que es cuando el campesino tiene mayores ingresos por la venta de las cosechas, lo que aprovechan para incorporarse como asegurados. Señaló que se ha observado con la práctica que los ejidatarios no tienen gran interés por afiliarse al organismo, de ahí que no se abra la inscripción en forma indefinida o permanente.

Asesinan al presidente de Zanzíbar. Nairobi. El jeque Abeid Karume, que hace ocho años se abrió a balazos el camino a la cumbre de esa isla especiera del Océano Índico, fue ultimado a tiros por cuatro asesinos. El exmarinero vuelto político, tenía 67 años de edad. Los magnicidas irrumpieron en una reunión del partido afro-shirazi, el de gobierno, y descargaron sus armas contra el jeque que murió al instante. El secretario general del partido resultó gravemente herido en el tiroteo y está en un hospital.

Uno de los asesinos fue muerto, pero los otros escaparon. El mes pasado, Karume había predicho que se preparaba una trama para derrocar a su régimen, pero radio Tanzania señaló que no se produjo golpe de estado alguno y que el Consejo Revolucionario de la isla continuaba a cargo de las cosas. No se ha designado sucesor del extinto, pero se impuso el toque de queda. Los restos mortales de Kerume recibirán sepultura con todos los honores correspondientes.

Enlace Lara-Belmontes. La guapa señorita Jesús del Carmen Lara y el doctor Raúl Belmontes recibieron la bendición nupcial durante ceremonia llevada a cabo en la parroquia del Sagrado Corazón. Los novios estuvieron acompañados de sus padres y amigos que los acompañaron en tan especial fecha. Al término de la santa misa, los recién casados recibieron las felicitaciones de las numerosas personas invitadas y posteriormente se reunieron en el Centro Social Leonístico para la espléndida recepción.

9 de abril de 1997

Un caos el crecimiento urbano. Ante la falta de una real planeación en el crecimiento y la protección de su imagen, la ciudad se ha vuelto un caos y cada día se observa que el aumento de la mancha urbana es anárquico. A diario nacen asentamientos en donde impera el hacinamiento por la falta de servicios, advirtió el presidente del Colegio de Arquitectos de Los Mochis. Francisco Rousset, aseguró que no existe aquí una dirección de planeación, porque una cosa es la dirección de Obras Públicas y otra la planeación del crecimiento de la ciudad.

Involucran a CSG con narcos. México, D.F. Joaquín “El Chapo” Guzmán, preso en Puente Grande, Jalisco, aseguró ser testigo del envío de millones de dólares para Carlos y Raúl Salinas de Gortari, por conducto de José María Córdoba y de un exprocurador general de la República. En las investigaciones para confiscar los 84 millones depositados en bancos suizos y acusar a Raúl Salinas de lavado de dinero procedente del narcotráfico, se interrogará en Houston al exsubprocurador Mario Ruiz Massieu.

Bartlett “limpia” su imagen. Washington. El gobernador de Puebla, Miguel Bartlett, gastó cientos de miles de dólares en un hasta ahora inútil esfuerzo por “limpiar” su nombre en Estados Unidos. El Departamento de Justicia insiste en que si Bartlett quiere “reivindicar” su nombre, debe presentarse primero ante el cuerpo que investiga el secuestro, tortura y asesinato del agente antinarcóticos Enrique Camarena. Se advirtió que no se dará más consideración a las demandas de Bartlett, “hasta que testifique”.