Asesorías para el alcalde de Culiacán

¡Ya ni la muelan! Quien necesita un buen asesor financiero es el alcalde Antonio Castañeda, pues permitió que se le pagara un adeudo de 1 millon 200 mil pesos a la pensión de Culiacán, a pesar de que en este predio se lleven a cabo robos de autopartes y unidades vehiculares. El alcalde asegura que el recurso deberá ser destinado para reparar los daños, por lo que este dinero no debe ser entregado al dueño de la pensión por las irregularidades que se han cometido en el lugar. Por esto, interesados en asesorar al alcalde, llámele al teléfono (667) 758 01 00.Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente ya no hallan a qué santo encomendarse pa’ que les hagan efectiva la tarifa de descuento en el camión, porque los transportistas no les hacen descuento de estudiante, diciendo que hasta el lunes empiezan las clases. Si alguien tiene los calendarios escolares de las universidades, puede pasárselos a Sergio Kelly Osuna, dirigente de la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Los Mochis, pa’ que vea que no son las mismas vacaciones que en educación básica y hay alumnos que necesitan pagar la mitad. Aquí le dejamos en número de la Alianza: (668) 812 0930, a ver si se anima.Donde aún no definen a quién van a dejar cuidando el changarro al que renunció José Antonio Gutiérrez Obeso, exsíndico, es en Tamazula, Guasave. Aunque al parecer hay dos apuntados, todavía no dicen quién será el ‘macizo’, por lo que ahí si quiere y cree poder con el paquete, llame a la sindicatura, al (687) 881 51 85, pues a lo mejor los candidatos que tienen no los convencen y usted sí.¡Gestores! La que anda urgida buscando raza que le eche una manita, pensando en ideas y proyectos por realizar a favor del municipio de Mocorito, es su mera jefa, Edith Berenice Rodríguez López. Y es que aseguran que nomás no sabe qué acciones emprender en bien de la ciudadanía. Si tiene una idea y le ayuda a gestionar, arrímese con la ‘presi’, o bien, llámele al ‘fon’ (673)735 02 92.Como parte del proyecto para embellecer a Mazatlán con miras al Tianguis Turístico, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, mandó colocar iluminación en la Isla Venados, la cual es catalogada como una reserva ecológica y, por consiguente, debe de estar protegida. Tras este atentado en contra de la naturaleza, el ‘góber’ está conformado un grupo de abogados y asesores pa’ que enfrente la embestida de grupos ecologistas que seguramente no se quedarán callados. Si le quiere echar la mano, háblele al (669) 915 51 00.