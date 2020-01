Así cómo. Ningún avance es posible en materia de transparencia y rendición de cuentas cuando a los funcionarios que se les paga por, precisamente vigilar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos, lejos de cumplir con ello y representar las exigencias ciudadanas, se convierten en tapaderas de los excesos de los gobernantes en turno. Lo decimos por el caso del cabildo de Escuinapa, el cual sesionó ayer y en absoluto tocó el tema del viaje que el alcalde, el morenista Emmett Soto Grave realizó a España. El municipe se permitió viajar a la “madre patria” sin al menos avisar a los integrantes del cabildo. Permaneció en aquel país por cerca de una semana y regresó si rendir cuenta alguna. Los informes que el presidente municipal ha hecho sobre los resultados de su viaje de promoción, son por lo demás generales y fueron difundidos a través de un comunicado del ayuntamiento, dejando así a los representantes de los medios de comunicación, sin la posibilidad de hacer preguntas y esclarecer dudas.

Transparencia a medias. Quien cumple, a medias, con las políticas de transparencia, es el alcalde, el también morenista, el alcalde de Mazatlán. Luis Guillermo benitez Torres citó a los medios de comunicación a prensa y habló bondades de su viaje por Madrid España, donde participó en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Sin embargo, cuando le cuestionaron sobre e costo de su viaje, hizo mutis y sostuvo que aún no hacen un estimado. Lo que sí sostuvo es que el ésto no es ni 0.05 por ciento de los ingresos que tiene Mazatlán por el cobro de impuestos al turismo. Todo habla de la responsabilidad de Benitez Torres en el uso de los recursos públicos y su supuesto compromiso de transparencia.

Ya huele a carnaval. En Mazatlán ya se vive el ambiente precarnavalero y todas las polémicas que eso implica. Ya hay quien hace cuenta sobre los gastos aún no aclarado de la edición 2019 y lo que ya se gasta en la fiesta del 2020. El tema promete mucha polémica.

Siguen batallando. Es triste ver a tanto padre de familia afuera del Hospital Pediátrico de Sinaloa con la preocupación de no tener recursos para los medicamentos. Aquí se requiere una solución a fondo, porque se ha caído en el círculo de que los padres denuncian, luego acude el gobernador a dar un recorrido y se mejora la situación, pero luego pasan algunos días, y los medicamentos se acaban, por lo que los padres vuelven a sufrir por la falta de medicamentos. En el hospital atienden excelentes doctores, pero su conocimiento poco ayuda cuando los padres no pueden comprar los medicamentos. Las autoridades estatales y federales ya deben ponerse las pilas y solucionar de fondo el problema de medicamentos, porque los más afectados son los niños.

Anda perdido. De nueva cuenta, el delegado de programas federales Jaime Montes Salas anda desaparecido en un momento en donde le debe dar la cara a la población. Las dependencias federales están inoperantes, la ciudadanía no sabe qué hacer si tienen un problema con Infonavit y no sabe qué hacer si requiere un servicio de alguna dependencia federal, porque en las mismas no hay responsables. El tiempo pasa, y adultos mayores no saben por qué no les llega su pensión si fueron a su casa a apuntarlos para el programa. Muchos discapacitados se preguntan cuándo los van a incluir en el programa de apoyos, y la misma pregunta se hacen estudiantes, que no tienen la beca prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras crecen las dudas de la población, el delegado anda desaparecido, y no soluciona nada.

Sin resultados. La investigación que se inició hace nueve meses por el robo de medicamentos en el Hospital Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social aún no ha arrojado resultados sobre si existe personal coludido. El delegado Samuel Lizárraga, quien está a punto de dejar el cargo, pidió tiempo a los medios de comunicación, ya que cualquier declaración puede entorpecer el caso, cuando fue él mismo quien dijo que este sería aclarado a finales de enero. Dejó entrever que no es el primer caso de corrupción, y que dentro del Instituto pueden existir más, los cuales, a su llegada al cargo, se han ido atendiendo con el fin de que el IMSS sea una de las instituciones descentralizadas más transparentes en el manejo de los recursos financieros e insumos médicos. Habría que esperar a ver si este caso del robo de fármacos se irá a una instancia penal o será un caso más que se resuelva de manera interna, a escondidas de la ciudadanía.