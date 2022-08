Así es como nos gustan las Chivas

Claro que entendemos el asombro que causó no solo entre sus miles de aficionados, sino también entre los medios que no se cansaban de martirizarlo por su irregular paso, porque se esperaba que llegara esa primera victoria como sucedió contra los Rayos del Necaxa, pero no con tan contundente marcador de 4 goles contra 0.

En efecto, ya que el dolor de cabeza del rebaño sagrado en la presente temporada había sido su falta de gol y frente a los necaxistas despertaron todo su poder ofensivo comandados por Angel.Zaldivar quien marcó un par de tantos y de mantener el mismo paso, dudamos de que le de oportunidad de jugar a Santiago Ormeño que para nuestro gusto fue un refuerzo innecesario.

El otro detalle que nos gustó del Guadalajara es que en este duelo frente a Necaxa, tuvieron un accionar más consistente a lo largo de los 90 minutos, por lo que debemos calificar su victoria como muy justa y merecida.

Ahora bien, cierto es que toda la afición de Chivas disfrutó al máximo la llegada de su primer triunfo en la presente temporada del fútbol mexicano, pero tampoco ya deben creer que su equipo ya está listo para pelear por el título y menos por el complicado calendario que tienen por delante, pues deberán enfrentarse a la mayoría de equipos que lo superan en la tabla.

En suma, el cuadro tapatío ya saboreó su primera victoria y ojalá que a partir de ahí vengan más y la única manera en que sucederá es que siga jugando como lo hizo ante Rayos la tarde de ayer.

INVENCIBLE. Los Alacranes de Durango que hicieron su debut en la presente edición de la Liga de Expansión están convertidos en un cuadro imbatido cuando juegan en su cancha del estadio Francisco Zarco.

El mencionado escuadrón no pierde como local desde más de dos años, algo así como arriba de los 30 duelos desde que militaba en la Liga Premier, circuito en el que se coronó la temporada anterior al derrotar en la serie final a los Mazorqueros de Ciudad Guzmán.

Tan destacada actuación le permitió ascender a la Liga de Expansión y en su primera temporada ya acumulan cinco choques sin conocer la derrota con dos triunfos y tres empates.

Sin duda, es muy meritorio lo que ha logrado Durango, pues no es nada sencillo mantener el invicto en casa por tanto tiempo. Al Pachuca en la primera división nada más les alcanzó para 21 partidos. Muy bien Alacranes

BUENA INTENCIÓN. Nos parece bastante bien el hecho de que los delegados de los equipos que participan en el torneo Plus de los martes, ya le están pidiendo a sus jugadores los estudios de electrocardiograma y química sanguínea con miras a la próxima temporada que iniciará a mediados de septiembre.

Según nos enteramos la medida va muy en serio porque todo aquel afiliado que no llene el requisito no podrá jugar. Y así es como debieron hacerlo todos los circuitos de verano que ya están en acción. La mano debe ser dura, si queremos que se cumplan los proyectos y no ser alcahuetes del desinterés de los propios jugadores.