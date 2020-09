Así se siente México

Llegamos a septiembre y a las fiestas patrias

Gritamos: “viva México”, hacemos los chiles en nogada (o cualquier plato típico) y hasta nos sentimos orgullosos del “se compran colchones, tambores, refrigeradores, lavadoras, o algo de fierro viejo que tenga”, etcétera de la Ciudad de México.

La verdad es que Luis Miguel no estaba tan incorrecto, hay muy buen tequila en esta tierra, nada como alguna artesanía de San Miguel y creo que Sinaloa se pinta solito con los mariscos y atardeceres.

Además ni se diga de toda la gente chingona (porque no hay otra palabra que lo exprese tan correctamente) que pone en alto nuestro país. Directores, artistas, agricultores, autores y demás comprobamos los mexicanos que lo tenemos todo.

Pero así como podemos decir que hay un sinfín de motivos para ser orgullosamente mexicanos, también hay unas partes que necesitamos renovar con urgencia. No hay día que no se hable de los feminicidios, no hay una sola calle bien pavimentada, no hay momento del día en la que es seguro salir y creo que no me hace falta seguir con la lista.

A veces se nos olvida que México lo hacemos todos; lo bueno, lo malo y lo feo, por ende, también está en todos nosotros que cambie… Y que cambie para bien.

Hemos visto que si nos organizamos todo nos sale, como hace unos años, con el temblor se movió cielo, mar y tierra para sacar a la ciudad literalmente de los escombros y se logró. Me gustaría ver ese mismo logro con muchísimas cosas más y, como dije, eso apenas se puede si ayudamos todos. Entonces, así como se saca la fiesta, hay que sacar el INE, la participación social, la de construcción y demás.

Termino diciendo que me gusta México, y me enorgullece ser mexicana, pero de la misma manera, al país como a las personas, se les debe querer con todo: luces, sombras, y poner de nuestra parte para tener la mejor versión de la misma. Y ¿por qué? porque como dice Guillermo del Toro: “porque soy mexicano”.

Ana en Rose