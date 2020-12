Aspiraciones de Jorge López Valencia por la alcaldía de Ahome

Resistencia. Dicen que las aspiraciones por la alcaldía de Ahome del presidente de la Coparmex en Los Mochis, Jorge López Valencia, empezaron a tener resistencia en los partidos políticos por los que quiere la candidatura. Algunos priistas no le regatean ni el prestigio ni su honestidad, pero de eso a cederle la posición para el proceso electoral de 2021, hay un trecho muy grande. Hacen la observación que no hay condiciones para que uno externo llegue muy quitado de la pena, con la mesa servida, por la candidatura a la alcaldía. A como se ve, no va a ser fácil convencer a los priistas, mucho menos a los aspirantes a hacerse a un lado cuando se ha definido en las diferentes reuniones que la candidatura tiene que quedar en manos de un priista leal, que tiene trabajo de base, así se vaya en alianza con el PAN, donde también hay resistencia local pese a que el presidente estatal del albiazul, Juan Carlos Estrada, coquetee con López Valencia. Dicen que la gente de Ariel Aguilar, presidente del PAN, rechaza que se los impongan. Se habla que en donde podría haber condiciones para que lo arropen es en el Partido Sinaloense, pero el detalle es que el líder empresarial quiere en la alianza PRI-PAN-PRD. Ahí nomás...



Se disuelve. La situación se pone difícil para el líder de los empresarios, pues como hielo se disuelve la posibilidad de una alianza entre el PRI y el PAN, al menos en el ámbito local. No es una percepción a la ligera, supuestamente el delegado del CEN del blanquiazul, José Manuel Hinojosa Pérez, puso en cintura a los panistas ahomenses y su posibilidad de unirse al PRI con el argumento de que los números les dan para ganar solos y que más del 70 por ciento de los ahomenses rechazan la unión de estos dos partidos, según encuestas realizadas por los mismos panistas. El anfitrión del michoacano fue Juan Carlos Estrada, presidente estatal del partido, quien, dicen, tomó de muy buena manera los consejos de su jefe político, lo que aseguraría la candidatura, sin obstáculos, para el joven presidente del blaquiazul en Ahome, Ariel Aguilar Algándar.



Acercamiento. Hablando del trabajo de mujeres priistas, ayer la presidenta de este partido en Ahome, Dulce María Ruiz Castro, tuvo un acercamiento con la mesa directiva del mercado Independencia, de Los Mochis. Sin ahondar en ningún tema en específico, se dice que los locatarios buscan entre los líderes partidistas, opuestos a Chapman, al mejor aliado, pues serían los únicos con el valor de investigar a fondo la falta de apoyos del municipio a esta central de abastos, sobre todo aquellos beneficios que están preaprobados o que ya aterrizaron, pero nadie los ha entregado. ¿Qué hay detrás de la remodelación del mercado Independencia?



Ola política. La ola política llegó hasta los trabajadores del Centro de Salud Urbano Los Mochis, quienes recibieron, de voz de su líder sindical, Miguel Ángel Valdez Ramírez, la noticia de que el próximo 7 de diciembre les llegará el bono por el trabajo durante la pandemia de COVID-19. El líder sindical no da paso sin huarache y tras la separación política de su lideresa en el estado, la priista Arcelia Prado Estrada, quien le hace ojitos a una diputación en la capital sinaloense, como que alguien más lo está apoyando y para lograr sus objetivos con relación a los bonos COVID-19, se inclinó por la izquierda y con esto está viendo los frutos del desacuerdo con su propio sindicato. Faltará ver si así como estuvo correteando el pago de este bono, también logra que el aguinaldo llegue a tiempo… Ya se verá.



Se puso bueno. Sergio Torres, aspirante del MC a la gubernatura, anda con todo. En un encendido discurso en El Fuerte, defendió al exalcalde interino Antonio Cota e incluso dijo que la alcaldesa Nubia Ramos no le había cumplido lo que le había prometido en sus tiempos. ¡Ups!