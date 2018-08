Asunto de todos

Durante muchas décadas, las obras de gran calado estuvieron lejos de Mazatlán, incluso del sur del estado. En anteriores sexenios se inició un Hospital General, que iba a romper con esa inercia, pero se quedó en obra negra.Otras mega obras, como el Centro de Usos Múltiples, se han quedado como elefantes blancos. Otro pésimo caso es, sin duda, el del famoso Tiburonario, que se convirtió en una olla sin fondo donde se fueron millones y millones de pesos, para una obra inservible. En los últimos años, Mazatlán ha ido poco a poco cambiando, no sólo en base a estos grandes proyectos, pero más en su infraestructura urbana. Esto es bueno, sin embargo, es muy válido que haya voces – desde dentro y fuera del gobierno – que se hagan escuchar, ya que una obra por sí misma no es buena, si de ella no se observa su calidad. La democracia realmente representativa va más allá de ir a votar en una urna y dejar a los que sean electos actuar “con el poder” que les dio.