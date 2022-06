HISTORIA EN EL DEBATE

17 de junio de 1972

Vienen funcionarios de Comercio Exterior. Un grupo de funcionarios del Instituto Mexicano de Comercio Exterior vendrá a esta población a fines del presente mes. El objeto es formular un llamamiento a los productores agropecuarios y artesanos de esta región para que participen de los esfuerzos que viene desarrollando el gobierno federal por conquistar nuevos mercados para nuestros productos. Una avanzada llegó para hacer los preparativos para la llegada de los funcionarios.

Ataque de centenares de aviones. Saigón. Centenares de aviones estadounidenses bombardearon Vietnam del Norte, dañando gravemente las pistas de tres bases aéreas comunistas, dotadas con cazas Mig. El comando militar norteamericano dijo que sus cazabombarderos llevaron a cabo más de 340 ataques aéreos sobre el territorio norte de Vietnam. En el ataque más cercano a Hanoi, pilotos navales que volaban desde portaaviones en el golfo de Tonkin, volaron un puente ferroviario y atacaron diversos objetivos, incluyendo naves, puentes, camiones y aeródromos.

En Washington, funcionarios del gobierno dijeron que Estados Unidos había ordenado a sus pilotos no atacar el área de Hanoi, mientras durase la visita del presidente soviético, Nikolai Podgorny, para evitar eventuales complicaciones diplomáticas. En Vietnam del Sur, el comando norteamericano anunció planes para retirar una de las dos brigadas norteamericanas de combate de la zona de guerra asignado a la defensa de la base aérea de Danang.

Comunión de Arturo y Ana María. En la parroquia del Sagrado Corazón se acercaron al altar de Dios para recibir por vez primera el pan de los ángeles los niños Arturo Soto Félix y Ana María Soto Angulo, hijitos de los señores Jorge Soto, Ernestina Félix de Soto, Carlos Soto y María de Jesús Angulo de Soto. Apadrinaron a los comulgantes sus tíos, los señores Ángel Soto y Francisca de Soto, quienes vinieron especialmente de la capital del estado para acompañar a sus sobrinos en tan significativa fecha. Al término de la ceremonia se sirvió un rico desayuno.

17 de junio de 1997

IFE descarta fraude electoral. El proceso electoral del 6 de julio será un verdadero ensayo democrático y prácticamente el fraude electoral está descartado por la serie de mecanismos instrumentados para evitarlo. Tal es el caso del padrón con fotografía, donde no habrá ninguna posibilidad de engañar a los funcionarios de casilla, ya que nadie podrá votar si no aparece en ese registro y su fotografía al margen, aseguró Juan Manuel Pintado, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Electoral No. 2. El respeto al voto está garantizado con las reformas al código penal donde se tipifican los delitos electorales.

Catean casa de Díaz Ordaz. México, D.F. La PGR, en busca de documentos para enriquecer la investigación por enriquecimiento ilícito en contra de Raúl Salinas, catearon la casa del hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Durante más de 12 horas, alrededor de 30 agentes buscaron documentos contables en la residencia que pasó a manos de las nietas del expresidente, tras la muerte de su padre, Alfredo Díaz Ordaz Borja. Agentes continuaban el cateo mientras la defensa anunció que procederán legalmente en contra de irregularidades en el cateo.