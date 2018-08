Ataques a un celular cada 7 segundos

¿Sabe que con la masificación de los móviles han surgido a la par las amenazas contra su teléfono?

Si era de los que creía que la única amenaza para su teléfono era que su hijo pequeño lo tirara al suelo, pues no es así. No porque a su hijo le guste agarrar su teléfono para ver videos en YouTube o solo picarle. Le explicamos.

En el más reciente estudio de malware mobile de G DATA, indica que de abril a junio fue cuando se detectaron la mayor creación de malwares, dando un promedio de una nueva app maliciosa cada 7 segundos.

Aquí el principal blanco es el sistema Android, dicho de otra forma: el OS más usado en el mundo. Algo así como el 70 por ciento de los teléfonos en el mundo. En lo que va de la primera mitad el año los expertos registraron un total de 2 040 293 nuevas amenazas para Android, una cifra similar a la alcanzada en todo 2015.

De lo que le decimos, si se mantiene este año estaría cerrando con 3.5 millones de nuevas amenazas. Y aquí parece jugar un punto muy importante el tema de los videojuegos. Como cada vez más toma importancia la producción de más juegos a los teléfonos, parece que esto está haciendo voltear a los criminales.

La descarga de llamados juegos esperados y que aún no salen oficialmente genera un buen anzuelo para quienes quieren infectar nuestro smartphone y tomar el control de él. Lo que le podemos decir es que le recomendamos no bajar aplicaciones de tiendas no confiables, tener un buen antivirus y activar el Google Protect.

Si de pronto su teléfono se ha vuelto loco, consume demasiada batería o aparecen nuevas aplicaciones, puede estar infectado.

Ve la luz SN9

Este 9 de agosto, el Samsung Note 9 vio la luz. Esperábamos más, hay que decirlo. Este nuevo juguete de la surcoreana destaca por dos cosas: ahora contamos con un Spen con tecnología Bluetooth y el primer teléfono mundano en una versión de 512 GB, además capaz de aceptar una tarjeta micro SD de 512 GB.

Con esto tendríamos un tera de almacenamiento, es decir mil gigabites, capacidad nunca antes alcanzada en un smartphone.

Se preguntará por qué no alardeo de la batería, pues porque ya de por sí los Note traen una con bastante durabilidad. Ahora es de 4 000 mAh.

De lo demás sigue siendo un infinity display, un procesador ligeramente más rápido y unos lentes como el Galaxy S9.

Es un teléfono bonito, que brilla en tu mano. Pero sin duda nos esperamos al S10, del cual se habla ahora si viene en serio. Ojalá Samsung sorprenda.

Sin cel en la escuela

Por cierto, hemos considerado positiva la prohibición expresa y definitiva de los celulares en escuelas. Esto en Francia.

La decisión de la Asamblea Nacional francesa es quizá un ejemplo que debería ser debatido ahora por la entrante legislatura del Congreso de la Unión.

En Europa incluye a los niños de las escuelas primarias y secundarias. Claro, se han establecido algunas excepciones.

¡Hasta el siguiente lunes!

¡Nos vemos en un clic!