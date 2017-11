Atención a agresiones, sin avances

La violencia contra la mujer sigue, y en las causas no solo prevalece la cultura machista, sino que también contribuye, y en gran medida, el grado de impunidad que se mantiene en el número de casos registrados, tanto en feminicidios, muertes de mujeres y el número de agresiones que se llegan a denunciar, pero las autoridades simplemente no actúan.De acuerdo con el Inegi, en Sinaloa, el 59.1 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante ha enfrentado una situación de violencia, y ayer que se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el clamor fue generalizado: no más violencia.Según el Inegi, de 1.1 millón de mujeres que residían en Sinaloa en el 2016, unas 676 mil 071 señalaron haber sido víctimas de alguna agresión.Estas lamentables cifras son a causa de factores como el machismo, que se mantiene muy arraigado, sin descartar también los rezagos educativos y sociales que permean en la sociedad.El problema es más preocupante aún cuando en el estado se activó en marzo la alerta de género en cinco municipios sin que hasta la fecha se muestren resultados de las acciones que se anunciaron implementar.