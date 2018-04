Atención, comunicadores que buscan chamba

El ‘góber’ Quirino Ordaz Coppel anda en busca de buenos asesores o coordinadores de comunicación, ya que ayer tuvieron que salir a desmentir una noticia falsa. Y como no pueden estar saliendo a diario a aclarar las cosas, requiere un buen coordinador de medios pa’ que evite darle juego a las páginas y noticias falsas que circulan en redes. De seguir así, todos los días tendrán que hacer conferencias pa’ desmentir noticias. Interesados, llamar a la oficina del góber al ‘fon’ (667) 758 70 00.La representante de los indígenas en Ahome, Silvina Valenzuela Valenzuela, anda en busca de la famosa jueza Ana María Polo, quien se hizo famosa con el programa Caso Cerrado, pues necesita que alguien plural y ajeno a los conflictos indígenas de Sinaloa llegue a escuchar a cada uno de los gobernadores tradicionales y su opinión respecto a la designación de Marco Vinicio Galaviz en la delegación de la Comisión Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), pues de no ser así, ven lejos la solución a la manifestación que se plantó en la dependencia desde hace dos días. Si alguien sabe dónde está, puede llamarle a Silvina Valenzuela al ‘fon’ (668) 816 40.La cosa no se define aún y no se sabe quién será la nueva ‘chaca’ del DIF Guasave, con el cuento de que Yudit Ortiz renunció, aunque alguna raza rumorea que casi la forzaron para que saliera ‘chispada’. Ahí si quiere formar parte de los candidatos a ser la nueva directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, llame al (687) 872 13 41, pa’ que le digan cuál es el perfil que debe de tener pa’ poder darle la chamba.¡Atención, raza! El mero mero delegado de Vialidad y Transporte en el municipio de Salvador Alvarado, Luis Enrique Pérez Ramírez, anda buscando gente caritativa que le haga una donación de botes de pintura pa’ darle colorcito a los señalamientos viales, porque están tan descoloridos que la raza ya ni los percibe. Si le interesa echarle una manita, llámele al ‘fon’ (673) 734 21 05, y ayúdele.¿Tiene usted facilidad para coordinar grupos de trabajo? Quizá sea esta su oportunidad pa’ integrarse a los equipos de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán. Y es que mientras el alcalde de ese municipio, Joel Boucieguez, jefe supremo en Seguridad Pública, dice que la Policía logró la detención de un sujeto relacionado con la muerte del niño Sebastián N, en la Casa Redonda; el vicefiscal Cruz Alejandro Flores Salazar asegura que no tienen a ningún detenido en el caso. Es obvio que ahí está fallando la comunicación y la coordinación. Si quiere ofrecer sus servicios, aquí le dejamos el ‘fon’ al que puede llamar: (669) 984 14 90.