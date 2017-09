Atención para el autismo

Hasta ahora no existe una cura para el autismo, pues en sí no se trata de una enfermedad como tal, sino que es un trastorno neurológico que altera la interacción social y la comunicación, por lo que se dice que solo los tratamientos psicológicos registran un avance y control sobre el mismo, y aunque existan tratamientos que aparenten «curar», no es así.En Sinaloa, hasta ahora, no se cuenta con un centro especializado para el tratamiento de dicho trastorno, a pesar de que se han diagnosticado alrededor de 17 mil menores con autismo y el tratamiento puede alcanzar hasta los 50 mil pesos, es por eso que el gran paso se ha dado al anunciar la inversión de 100 millones de pesos para la construcción de un centro especializado, la cual iniciará en el próximo mes de octubre.Este avance significa un gran aliciente para aquellas familias que tienen algún miembro que padece autismo y no pueden costear un tratamiento o terapias.