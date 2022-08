Atentado con explosivos

HISTORIA EN EL DEBATE

LOS MOCHIS

5 de agosto de 1972

Crédito para el nuevo aeropuerto. El gobernador Valdés Montoya anunció que ante la urgencia que revista la construcción del aeropuerto del norte del estado y ante las insistentes gestiones que se han realizado para el efecto, el gobierno federal presentó ante el Banco Mundial la solicitud de financiamiento para la realización de esa obra. El gobernador presentó una solicitud de cooperación ante la Secretaría de Obras Públicas para la construcción del aeropuerto municipal.

El IRA castigará a católicos. Belfast. Los católicos que confraternicen con las tropas británicas serán severamente castigados, advirtió el ala provisional del proscrito Ejército Republicano Irlandés. La organización extremista procura así detener la creciente simpatía con que los residentes de los otrora baluartes del IRA miran a las tropas británicas que irrumpieron en los mismos. En el pasado, las muchachas católicas que mostraban alguna simpatía hacia los soldados británicos han sido golpeadas, bañadas en alquitrán y emplumadas, y sus cabezas afeitadas por elementos del IRA.

Fiesta para Lupita Amarillas. En honor de la guapa señorita Lupita Amarillas Beltrán se celebró una de las más espléndidas y concurridas fiesta sociales, que tuvo lugar en el Country Club. Organizaron la despedida de soltera las señoras Norma Edith de Rico, Lupe Elena deRico y Flora Elena Rico, quienes con la oportunidad debida hicieron llegar a sus amistades las invitaciones al shower. Las amables anfitrionas no descuidaron detalle para que todo saliera a la perfección.

5 de agosto de 1997

Manipulan recursos de campesinos. Hermanados por nexos de gobierno e intereses mezquinos, Banrural y Conasupo manipulan los recursos de los campesinos con tendencia a aniquilar al campo. El primero aplica intereses y modifica convenios hasta hacerlos caer en moratoria, y la segunda retrasa a su arbitrio los pagos de las cosechas, denunciaron dirigentes ejidales del valle agrícola de El Carrizo, del norte de Sinaloa. Debido a la falta de pago de sus cosechas por parte de Conasupo, los campesinos se han visto en la necesidad de modificar los convenios de pago con Banrural y caen en la moratoria.

Atentado con explosivos. La Habana. Una explosión registrada en el vestíbulo de l lujoso Hotel Meliá Cohiba causo daños materiales. No se informó si hubo heridos. No se supo de inmediato si el estallido fue intencional o accidente. El 12 de julio hubo sendas explosiones intencionales en en otros dos hoteles de La Habana, que dejaron tres heridos. La guardia de seguridad en el Meliá Cohiba, que declinó identificarse, dijo que hubo una “ligera explosión”. No hubo reacción inmediata por parte del gobierno. El estallido ocurrió a las 7:30 AM. Los huéspedes del Meliá Cohiba, uno de los más nuevos y más lujosos en esta capital, se expresaron sorprendidos al enterarse del estallido, diciendo que no lo habían escuchado.

Los administradores del hotel declinar comentar al respecto. Varios oficiales uniformados del Ejército evitaron que curiosos se acercaran al área donde se produjo la explosión, bloqueada por placas de madera y sábanas blancas. El gobierno cubano acusa al exilio cubano en Estados Unidos de haber causado la explosión, diciendo que eran para ahuyentar al turismo y perjudicar al gobierno.