Atlas va por su propia marca de juegos sin gol

Para que vean todos aquellos que consideran al futbol como un deporte que no incluye complicación y por el hecho de ver una portería de tan amplias dimensiones es muy fácil horadarla constantemente, pues al parecer no es así, ya que el Club Atlas ya suma 450 minutos sin poder marcar un gol en el torneo mexicano de la Primera División Nacional.Esa dramática anemia ofensiva tiene hundido en el frío sótano a los Zorros y, además, ellos mismos van en pos de empatar y superar la marca de 11 partidos sin anotar que establecieron en el año de 1980.La artillería colmada de delanteros extranjeros del cuadro tapatío con algunos otros jóvenes mexicanos siguen sin poder encontrar la ruta del gol y mientras sigan así será bastante complicado que puedan abandonar su nada envidiable posición.El día de mañana tendrán su séptima oportunidad y se presenta magnífica de cortar su mala racha, ya que recibirán en la cancha del estadio Jalisco al Guadalajara en el clásico tapatío que luce muy interesante. Ahí es el momento de los Zorros para comenzar a despertar en la presente temporada.En el caso de las Chivas llegarán motivadas a este cotejo, luego de hilvanar dos triunfos y meterse de lleno a la pelea por su calificación, ya que al octavo lugar solo lo tienen a un punto de distancia. Los especialistas afirman que el Rebaño Sagrado no avanzará a los cuartos de final y su servidor los contradice.Las cáscaras para jugadores de los 64 años y Mayores entrarán en un receso con motivo de que hoy inicia el torneo de verano de la categoría Platino, pero sus organizadores comentaron que volverán a la carga el próximo mes de diciembre con la celebración de un torneo cuadrangular navideño.Es decir, los jugadores más “rucos” de los Jueves no han quitado el renglón de la posibilidad de armar un torneo de la división Platino Plus y por ello tienen la intención de volver a reanudar sus acciones de tipo promocional para finales del presente año.Y por lo que se vio en las dos primeras careadas que se amaron, no hay la menor duda de que existe el suficiente material humano para contar con cuatro equipos, que es un número ideal para comenzar un nuevo campeonato.Recibimos la invitación de la Institución Promotora de la Infancia y la Juventud para que los acompañemos a una de sus reuniones de trabajo que se realizará el próximo sábado.Dicho organismo se encarga de realizar labores altruistas para los niños y jóvenes más desprotegidos del municipio de Culiacán, algo que debe valorarse por el bien que brindan. Y en lo personal nos sentimos muy halagados de que un organismo de tal jerarquía nos tome en cuenta para formar parte de una de sus juntas. Allí estaremos y con mucho gusto.