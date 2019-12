Atole con el dedo. A un año del gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, son muchas las irregularidades que han quedado al descubierto en los diversos programas, como en el de Adultos Mayores y en el de entrega de becas, porque cuando no se retrasan los pagos —y esto da a pensar que se “jinetea” el dinero—, se tiene a los adultos mayores esperando sus pagos en el sol y en pésimas condiciones. Ahora, otro problema se evidenció, y es por demás cruel, ya que por casi un año se tuvo trabajando sin paga a personas denominadas servidores de la nación. A ellas se les dio un solo pago, pero en nómina estuvieron más tiempo. Esto es algo reprochable, tomando en cuenta que las personas laboraban por necesidad, no por amor al arte. Algunos de estos extrabajadores denuncian que el encargado regional del programa, Guadalupe Santana Palma, no les ha dado la cara y no les contesta el teléfono. Todo parece indicar que trae escuela de su jefe, el delegado Jaime Montes Salas, quien tampoco nunca da la cara y solo aparece en los actos públicos, pero con muy pocos resultados. Pero hay que ver cuánto se les paga a estos funcionarios que no tienen una pizca de humanidad con personas que requieren de apoyos federales o de trabajo.

Les llovizna. Los que andan muy tristes son los productores sinaloenses, ya que además de enfrentar el recorte de presupuesto que se otorgó para el campo sinaloense, ahora tienen que lidiar con las afectaciones que sufrieron por las lluvias. Fueron casi 5 mil hectáreas las dañadas en todo el estado. El último reporte fue de 4 mil 800; sin embargo, aún continúan los recorridos por las siembras, y se espera que la cifra aumente. No cabe duda de que cuando no les llueve, les llovizna.

Siguen sin esperanza. Los que siguen sin recibir ayuda por parte de autoridades son las personas discapacitadas y de talla pequeña, pues aseguran que han solicitado varias audiencias en el Congreso del Estado, pero estos les han dado largas y no los han atendido, por lo que ayer realizaron una caminata en busca de ser vistos y que les lleguen más apoyos, pues ni los descuentos les respetan.

Tarea pendiente. Alguien le tiene que decir al subdelegado de Vialidad y Transporte en Mazatlán, José Vallejo Carrillo, que urge que se verifique de manera más estricta al servicio de transporte. Y es que los miles de usuarios que a diario abordan los camiones de la Alianza de Transporte pueden constatar el deterioro de las unidades, por las que se cobran tarifas de primera. Muy a pesar de la inversión millonaria que ha hecho el Gobierno del Estado para mejorar las flotillas de servicio, hay camiones sucios, con las bancas rotas, inservibles, ruidosos, con las ventanas selladas y que, para colmo, sus conductores se permiten no solo hablar por teléfono celular, sino usar las redes sociales con un cada vez más común estéreo con música a todo volumen. Y hay que escuchar el nivel de grosería con las que responden si algún usuario reclama porque no se detiene la unidad cuando presionan el timbre. A esto se le debe de sumar los casos de unidades viejas que operan en rutas de primera, donde las tarifas son más caras. Todo denota un descuido en la inspección que debe de resolverse pronto.

Los cobros. Luego de la presentación del proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2020, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, advirtió que el presupuesto para el año entrante será ajustado, estará equilibrado. Ha sido claro en el sentido de que, pese a los recortes, no habrá nuevos impuestos. Si embargo, todo apunta a que en el 2020, el gobierno estatal será más estricto en vigilar el pago de los gravámenes ya existentes y la recuperación de la cartera vencida. Así que, deudores, prepárense.