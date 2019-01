Atrasados. Con varios días de retraso, por aquello de que se tenía previsto realizarlo a mediados de este mes, parece que las autoridades del municipio por fin podrán cumplir con la realización de una sesión de cabildo abierto en la que los ciudadanos vayan a expresarse y hacer propuestas de mejoras en servicios y obras de beneficio colectivo. La convocatoria establece que el próximo 6 de febrero a las 11 de la mañana en la sala de usos múltiples del Centro Cultural de Guasave se llevará a cabo esta sesión de cabildo abierto, por lo que previamente se estarán recepcionando propuestas en cada una de las sindicaturas y en la comisaría de Leyva Solano. La primera sesión de este tipo se realizó el 29 de septiembre del 2018 y la reglamentación establece que los 18 municipios tendrán la obligación de sesionar cuando menos una vez cada dos meses.

Observaciones. El gobierno municipal ha decidido contratar a un proyectista que les enseñe el camino de cómo aprovechar finalmente todos los atractivos turísticos que tiene la región, aunque se supo por ahí que dicha persona le hizo muchas observaciones a las autoridades locales, en primer lugar por estar escasos de hoteles y la mayoría resultan muy poco atractivos para hospedarse, además de que tampoco hay un control real de los alimentos que se expenden en los diversos restaurantes de la ciudad, cuidando la higiene en cada uno de ellos, además de que playa Las Glorias, una de las zonas que más podría atraer al turismo, suele estar muy sucia, lo cual deja una mala imagen en quienes la visitan. Sin duda alguna este especialista les dijo muchas verdades, ahora solo es cuestión de que haga su trabajo para que finalmente en Guasave se genere desarrollo a través de esa área.

El pueblo lo respalda. A decir de las opiniones y reacciones de cientos de ciudadanos, desde hace años no manifestaban la confianza y simpatía por un presidente de la república, como ahora ha ocurrido con Andrés Manuel López Obrador, que durante su visita a Guasave logró sumar aún más simpatizantes, quienes en la calle, sin tapujo alguno, comentaban que en este presidente sí creen, al considerarlo un hombre de palabra, sobre todo tras cumplir la promesa primordial que hizo en campaña con los guasavenses, algo que dicen no haber logrado desde hace años con ningún presidente de la nación, mucho menos con gobernadores y alcaldes locales que han ido y venido, pero que nunca fueron capaces de cristalizar lo que en sus campañas ofrecieron a favor del pueblo.

Acceso complicado. Los que siguen a la espera de ser reubicados con el fin de estar más accesibles a la gente, son los de la Dirección de Salud Municipal, ya que en la actualidad se ubican en la parte baja del nuevo Palacio Municipal, punto que no es tan accesible para llegar y quienes por lo regular lo hacen son personas enfermas que aparte de cargar con la pesadez de dolores tienen que vivir otros obstáculos, como lo es el traslado y salida de la zona al no haber tanta presencia de camiones urbanos para poder abordarlos. Al parecer no han tomado en cuenta que el consultorio médico de Salud Municipal debería estar más accesible, ya que en su mayoría son personas de bajos recursos quienes recurren a dicha atención por el hecho de ser gratuita.