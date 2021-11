Auguran debacle para el PRIAN

La última encuesta de Demografía digital augura una debacle electoral casi total para el PRI y el PAN en las elecciones del 2022 en que se proyecta que perderán 5 de las 6 gubernaturas que estarán en juego el próximo año. Solo tienen seguro que el PAN gane en Aguascalientes.

El mismo dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, reconoce que solo ganarían en Aguascalientes, un estado diminuto; en cambio corren un riesgo inminente de perder en Tamaulipas con el 46 por ciento de la intención del voto, que actualmente gobierna el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca y donde ya perdieron la mayoría en el Congreso y las principales ciudades del estado.

El candidato puntero por Morena sería el senador Américo Villarreal, el que fungió como delegado en la elección de Sinaloa que ganó el actual gobernador Rubén Rocha.

También están en riesgo de perder en Durango, que gobierna José Rosas Aispuro; en Quintana Roo, en Hidalgo, gobernado por los priistas, y en Oaxaca. Los morenistas gobernaban 11 estados en el 2018, ahora gobiernan 19 y se perfila que después de la elección del 2022 gobernaran 24 estados, la mayoría del territorio nacional. El fenómeno AMLO sigue constituyendo un quebradero de cabeza para la oposición.

Los pronósticos electorales salen en momentos cruciales, en que está a discusión la fortaleza de la alianza Va por México, entre el PRI, PAN y PRD y en que los priistas analizan la posibilidad de aliarse con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para aprobar las reformas: eléctrica y electoral y en que está en juego hasta el registro de estos partidos. Cuestión de tiempo para saber para dónde se inclina la balanza.

Popurrí. Hay pleito en grande en las elecciones de la Sección 27 del SNTE, donde las mafias magisteriales se pelean por el control del sindicato más grande de América Latina y que tiene como referente el enorme poder político y económico que detentó en sexenios anteriores la maestra Elba Esther Gordillo.

Para que ahora no sea la excepción, Carlos Rea Camacho, candidato a la secretaría general, llama a una cruzada en defensa del voto contra los denominados “líderes charros” que pretenden comprar el voto con donativos de lap top, préstamos y plazas laborales. Y no es para menos, el SNTE era la mayor fábrica de alquimistas electorales y por lo que se ve, no se les han quitado las mañas.

POLICÍAS. Sigue el alcalde Gerardo Vargas con su intenso activismo: ayer a temprana hora acudió a las instalaciones de Seguridad Pública, donde pasó lista simbólicamente a los elementos policiacos y se comprometió a revisar los salarios y a invertir 100 millones de pesos en mejorar las condiciones laborales y de vida de los agentes y de sus familias. Pero les pidió apoyo para dignificar la corporación, no habrá pretexto porque tendrán patrullas nuevas y uniformes.

MUERTOS. Aun con pandemia, los panteones se llenaron ayer de personas y familias completas que fueron a visitar y rendir tributo a sus familiares que se adelantaron en el viaje final, en la conmemoración del Día de Muertos.

“Solo en Aguascalientes tenemos posibilidades reales de ganar”, Marko Cortés