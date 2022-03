Aumenta actividades proselitistas a favor de AMLO en el sur de Sinaloa

audima

La campaña. Mientras las autoridades electorales advierten las posibles violaciones a la veda electoral por la promoción de la consulta ciudadana para la revocación de mandato en los municipios del sur aumentan las actividades proselitistas. En zonas comerciales, áreas de mucha afluencia como los tianguis dominicales, las avenidas principales y cruceros viales se apostan grupos de “voluntarios” para repartir información y promocionar la participación en la jornada del próximo 10 de abril. Ayer, los desplazados integrados al Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS) anunciaron que se integrarán a los trabajos para promover el voto. Ante las llamadas de atención del INE, el mismo presidente de la república argumenta que se trata de ciudadanos que voluntariamente realizan labores para difundir información sobre la consulta.

La reorganización. Después de la renuncia de la alcaldesa de Rosario, Claudia Valdez, y de la diputada local por el Distrito 24, Rosario Sarabia, a la militancia, el Partido Sinaloense inició un proceso de reorganización en ese municipio y Escuinapa. En ambos municipios, el presidente estatal del Partido Sinaloense, Víctor Antonio Corrales Burgueño, encabezó reuniones con la militancia. El objetivo, según explicó, es lograr cumplir con las expectativas de los habitantes de estos dos municipios, que han depositado su confianza en el Partido Sinaloense. Desde las renuncias que se extendieron por todo el estado, el líder del PAS aseguró que lejos de estar debilitado, el PAS se fortalece cada mes y prueba de ello es el triunfo en algunas consultas ciudadanas, como la elección de síndicos y comisarios en Mazatlán, donde arrasó frente a las propuestas de Morena.

La economía de Escuinapa. A propósito del sur de Sinaloa, en Escuinapa se mantienen las aguas revueltas desde que el diputado local, Feliciano Castro Meléndrez, exigió una revisión de las finanzas municipales para esclarecer por qué los trabajadores sindicalizados de la Jumapae no han recibido el pago de aguinaldos. El legislador explicó que en diciembre, el Congreso del Estado había dispuesto un presupuesto para garantizar el pago de esas retribuciones a los obreros. Ayer, la alcaldesa Blanca Estela García echó más leña a la hoguera de la controversia al asegurar que no sabe cuánto dinero se le adeuda a los trabajadores de la Jumapae. Aseguró que ni los mismos integrantes del gremio saben la cantidad que no han recibido, ya que las administraciones que le antecedieron no entregaron documentos comprobatorios de pagos. Así se manejan los recursos públicos en ese municipio.

La misma cantaleta. En Concordia, los ciudadanos empiezan a cansarse de los argumentos del alcalde Raúl Díaz, quien ante cada solicitud y gestión solo responde que no hay dinero para obras. Algunos comuneros ha pedido pagar el diesel para mandarles la maquinaria necesaria para rehabilitar los caminos. La decepción de los electores es grande, pues teniendo una experiencia como alcalde, se esperaría que la nueva administración del expriista fuera más eficiente en la gestión de recursos federales para solucionar los profundos rezagos que en materia de servicios básicos (agua, energía eléctrica y seguridad) han carecido por varias décadas. Habrá que dar una revisada al plan de desarrollo que presentó el munícipe para sacar a Concordia del atraso.