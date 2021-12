Aumentan muertes por Covid-19 en Mazatlán; Van 18 en el municipio

El repunte. Mientras los gobiernos estatal y municipal se muestran lentos en el refuerzo de protocolos para blindar a Mazatlán ante el avance de la cepa Ómicron, en Mazatlán la incidencia de Covid-19 ya dio un salto. La Secretaría de Salud en el estado reportó 18 nuevas defunciones solo en este municipio. También informó sobre la detección de 25 nuevos casos de la enfermedad. El reporte epidemiológico no refiere si se trata de un ajuste en los conteos de casos o si todos se dieron en las últimas 24 horas. Esto coincide con un relajamiento público de las medidas preventivas consignadas ya por los medios en las playas y los centros comerciales.

Administración de fiesta. La develación del monumento al grupo musical The Beatles, en el paseo Olas Altas, se convirtió ayer en un gran espectáculo. Hubo música, baile y una exhibición de drones que formaron en el cielo el nombre del cuarteto de Liverpool. Las cuatro efigies instaladas en el espacio público rebasaron las expectativas de los presentes, quienes aprovecharon para posar junto a las figuras. Lo malo es que ahí también se notó un relajamiento de los protocolos preventivos. Se vio al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, al séquito de colaboradores e invitados, departir sin el uso del cubrebocas. ¿Así cómo se quiere mostrar estricto con los ciudadanos, pues?

Vigilancia. Por cierto, esperamos que estas cuatro figuras de los cantantes de fama mundial cuenten con vigilancia más estrecha a la que se da al resto de los monumentos de la zona. De no ser así, no tardarán en aparecer sin dedos, manos o cabeza. No es una exageración. Solo hay que ver las condiciones en las que se encuentran los monumentos de Olas Altas y el Paseo Claussen por la deficiente vigilancia policiaca. Los vándalos se han permitido mutilar a la Reina de los Mares, la cual ya no tiene cola ni brazo. A los delfines de La Continuidad de la Vida le han serruchado las aletas y en toda la zona no hay una sola placa conmemorativa porque desde hace años han cargado los ladrones con ella. Actúan, pues, con completa impunidad.

Solución de conflicto. Antes de dos meses se habrá solucionado en los Juzgados el conflicto que mantiene la administración municipal morenista con la empresa Espectáculos Costa del Pacífico por la concesión del estadio Teodoro Mariscal. Al menos así lo asegura el secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin. El exalcalde de Rosario sostiene también que el fallo de los jueces favorecerá al Ayuntamiento pues la empresa ha incumplido con el contrato para la concesión del coloso por 25 años. Con el perdón del funcionario, pero hay muchos que dudan de su vaticinio, sobre todo atendiendo los antecedentes en los que el departamento jurídico del Ayuntamiento han demostrado completa ineptitud en la defensa de los intereses públicos del gobierno municipal. Para ejemplo está ahí el juicio perdido ante la empresa Nafta y por la cual se debe pagar como indemnización más de 141 millones de pesos del erario. Amén de otros juicios millonarios que ya se consideran perdidos por una mala defensa y nulo seguimiento.

Recordatorio. No lo olvide, mañana inicia la jornada de vacunación para reforzar la inmunización de los adultos mayores. Esperemos que esta vez haya una mejor organización.