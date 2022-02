Aún sin definir si se celebrará el famoso Carnaval de Mazatlán

audima

La fiesta polémica. Aún no se sabe con certeza si habrá fiesta del Carnaval 2022, pero al menos, en cuestión de polémica, su organización es ya una de las más comentadas de las últimas décadas. El tema está incidiendo en la imagen del Gobierno municipal que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres. Este se ha dejado ver terco y empecinado en una celebración que representa un peligro para salud pública no solo de Mazatlán, sino para el resto de la entidad. El asunto ha salpicado al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, a quien ya se le critica su titubeo para imponer la razón ante las decisiones potencialmente peligrosas en la entidad. El asunto es que hay una cascada de opiniones tanto a favor como en contra. Rocha Moya aseguró que será este viernes cuando, por fin, se defina si habrá o no Carnaval. Se priorizarán, aseguró, los indicadores epidemiológicos. No sería raro que de nuevo se postergara el asunto.

Legislaturas al pendiente. Y mientras el Gobierno estatal define lo conducente con la fiesta del Carnaval en Mazatlán, desde el Congreso se levantan las voces para advertir los riesgos de una decisión hecha con base en los intereses económicos, sin contemplar los riesgos para la salud de los ciudadanos. Luz Verónica Avilés Rochín, como presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, consideró ayer que la mejor opción alternativa debiera ser posponer la fecha del Carnaval para evitar que sigan enfermándose familias enteras. Subrayó que desde el lunes pasado, Sinaloa y otros estados se identifican con el color naranja y los contagios ya están al alza entre los niños. La diputada local por Movimiento Ciudadano Celia Jáuregui también ya exhortó al Gobierno del Estado para que no se deje presionar por los intereses económicos inmediatos y priorice el cuidado de la salud pública y la imagen de Mazatlán como destino turístico. Un repunte en la incidencia de contagios podría acabar a Mazatlán como destino seguro para el descanso de las familias, según advierte.

Los indicadores. A 15 días de la fecha programada para el inicio del Carnaval de Mazatlán, este puerto se encuentra aún en medio de la cuarta ola de contagios. Hasta ayer, se mantenía una tendencia a la baja en el número de casos activos, los cuales sumaban 322. Eran mucho más los casos sospechosos de covid-19, pues el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud informaba sobre 671 pacientes con los síntomas de la enfermedad. No obstante, hay que tomar en cuenta las declaraciones del secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen. Él dice que las cifras oficiales deben de multiplicarse por cinco, para tener un referente más acertado, pues las clínicas privadas no están reportando con prontitud los casos que detectan. En el resto del sur de Sinaloa no hay municipios libres de casos activos y todos reportan casos sospechosos. En Escuinapa eran 37 pacientes los atendidos como casos activos y 54 como sospechosos. En Rosario eran 46 activos y 19 sospechosos.

Política perniciosa. Existe entre los nuevos Gobiernos la tendencia a abandonar los proyectos y obras públicas hechas por las anteriores Administraciones, no importando lo buenas o acertadas que hayan resultado para el bienestar de los ciudadanos. Eso ha sucedido con el Parque Lineal de Mazatlán, que el Gobierno municipal mantiene en el abandono. Más de cinco edificios construidos para servir como casetas de vigilancia, emergencia y alimentación están saqueados.