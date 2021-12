audima

A unos días de acabar el año, entre fiestas y seres queridos se vienen los recuerdos de personas que significaron mucho para nosotros pero que por diversas circunstancias ya no se encuentran en nuestra vida.

En ocasiones nos aferramos a personas, pero también puede pasar que sean cosas o situaciones, y eso nos mantiene con los pensamientos en otro momento, como si viviéramos en otra dimensión y empezamos a olvidarnos del presente.

Nos aferramos y nos condenamos a no superarlo por temor, para evitar dolor o tristeza. Se vuelve costumbre y dejamos de disfrutar a las personas y a las circunstancias actuales. Nuestra mente se vuelve dependiente a un recuerdo, a algo que ya no está. Y sin darnos cuenta, nuestra mente evoca a esa persona o a esa circunstancia o a ese objeto para poder sentirse feliz, nos volvemos adictos. Tenemos que aceptar que esa persona ya no está, que ese momento pasó, que lo que en su momento nos hizo muy felices, se volvió parte de nuestro pasado.

Estamos en constante transformación y debemos reconocer que hay cosas que tienen que cambiar y debemos permitirlo, aunque eso represente dejar ir a una persona o no obtener algún sueño idealizado.

Walter Riso, doctor en sicología, afirma que el desprenderse de algo a lo que tuvimos apego duele porque nuestro organismo se habituó tanto y creó un condicionamiento pero es un dolor curativo. Aunque duela tenemos que desistir de lo que nos ancla al pasado.

¿A qué te aferras? ¿Qué es eso que te tiene atado y no te deja vivir el presente? Identificar la fuente es un primer paso, detectar si es una persona, un objeto o una situación. Podría ser más de una cosa.

Enfrentemos los sentimientos a los que tememos. Si es dolor, si es angustia, si es tristeza, si es miedo, necesitamos sentirlos para que puedan dejar de alterarnos, para procesarlos y superarlos.

Sacar esa mezcla de sensaciones, hablando o escribiendo, ayuda al proceso de desprendimiento, logramos entender que algo nos causó placer en su momento pero que por razones ajenas ya no lo tenemos en nuestra vida.

Entender que todo es un proceso, asimilarlo nos ayudará a sanar y en el momento que aceptemos que algo cambió podremos sentir la liberación de esa ancla, el pasado ya no nos podrá atar. Soltar aquello que nos mantenía atados a algo o a alguien nos permitirá seguir adelante, pasar al siguiente nivel nos pondrá disponibles para nuevas personas y otros acontecimientos.

Aprovechemos que finaliza este año para dar cierre a todo lo que no nos deja disfrutar el presente. Iniciemos el 2022 libres para recibir nuevas oportunidades. Agradezcamos a las personas que en su momento nos brindaron alegrías pero que hoy ya no se encuentran a nuestro lado porque gracias a ellos somos lo que vemos en el espejo. Hay que darnos permiso de tener nuevas experiencias para enriquecer nuestro presente y, quizá, mejorar nuestro futuro.