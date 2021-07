Aunque no te pueda ver

Se dice que uno nunca valora lo sano que está hasta que se siente enfermo. También se dice que uno nunca sabe el valor de la comida hasta que tiene hambre. Y así como estas dos referencias debe de haber infinitas, porque la mayoría de las veces, no sabemos lo que tenemos hasta que ya no está.

Aunque aplica perfectamente en nuestros seres queridos, aplica de la misma manera para nuestras cosas, nuestro cuerpo y nuestro sentir.

Más de una vez me pasó, en alguna gripa estacional, que al no poder dormir en la noche por tener la nariz tapada me decía a mí misma “prometo valorar más mi sueño y mi nariz cuando pueda respirar bien”. Claro que ese día llegaba, me aliviaba, y aun así nunca cambiaba algún hábito para no volverme a enfermar.

Parece ya hasta demás recalcar la presencia del Covid-19 en nuestra vida. Pero con cepa de nuevas variantes, los hospitales siguen recibiendo muchísimos pacientes, unos que desafortunadamente no lograron salir de ahí. Muchos de ellos algún día estuvieron muy sanos, en algún momento no se cuidaron, en algún momento se sintieron mal, y para entonces ya fue demasiado tarde.

Estas personas tampoco tomaron en cuenta la última vez que respiraron de manera normal, ni el último bocado de su comida favorita con el mismísimo sabor al cien.

Con esto quiero llegar a la conclusión de, aunque también no debemos de tomar a las personas por seguro, tampoco debemos de hacerlo con nosotros mismos.

Algún día la elasticidad de la piel ya no dará más, las corridas se volverán caminatas, desafortunadamente las enfermedades hoy en día están a la vuelta de la esquina, y Dios no lo mande también los accidentes.

Sé que parecería hasta ridículo agradecer por el aire que respiramos, pero unos cinco minutos de sentir en donde estamos, con lo que contamos, y con lo que podemos hacer con eso nunca están de más para sentirnos afortunados. Porque lo que nos hace más afortunados son aquellas cosas que no podemos ver.

Ana en Rose.

