Aunque sea en la Copa un triunfo es un triunfo

Claro que nos gustaría que el Guadalajara llevara los dos triunfos en el torneo de Liga MX, sin embargo, eso no se ha podido hasta ahora, pero el gane que conquistó la noche del pasado martes en el torneo copero al imponerse 3-2 a Monarcas Morelia es algo que debe ser bien recibido por sus miles de aficionados, porque podría ser el punto de partida para un mejor panorama.El inicio del Rebaño Sagrado con su nuevo técnico, José Saturnino Cardozo, no ha sido nada halagador, pues suma par de tropiezos y lo peor es que ya tiene buen rato que no sabe ganar en su propia cancha.De tal manera que esos tres puntos que cosechó ante la monarquía fueron un tanque de oxígeno puro tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico porque siempre una victoria será mucho mejor que un revés, ya sea en la Liga o en la Copa.Pero ahora queremos ver a Chivas levantando los brazos frente a los Diablos Rojos del Toluca, su rival del próximo domingo en el torneo liguero y jugando en calidad de visitante. Sin duda, toda una prueba de fuego para el cuadro tapatío y para su técnico Cardozo que fue un ídolo en su etapa de jugador en esa ciudad.Las Águilas del América que iniciaron mal la Liga ya suman dos triunfos en fila, en prueba de que los pupilos de Miguel Herrera comienzan a despertar y para la siguiente semana la afición de Culiacán tendrá el gusto de tener a tan atractivo club en esta ciudad, al medirse a Dorados en duelo correspondiente al Torneo de Copa MX.La directiva del Gran Pez puso a disposición una interesante promoción para este juego, que incluye los partidos de Copa contra América y Veracruz y el de Liga contra Potros de la UAEM. Los costos son de 240 pesos cabeceras, 400 pesos zona de río, 550 numerados y 650 preferentes. Pero si usted nomás quiere ver en acción a las Águilas deberá pagar 150 cabeceras, 250 zona río, 350 numerado y 400 preferente. Los boletos comenzaron a venderse desde ayer.para nuestro buen amigo de toda la vida y coordinador de la Liga de la Careada de los Jueves, Raúl Alfonso Aceves Martínez, ya que hoy llega a los 58 años de vida. El festejo será mucho mejor para el Choncho Aceves si su equipo Maco-Banquetes Lolys se llega a coronar en la Liga de los 60 y Más.Y desde luego, esta tarde le daremos físicamente nuestras felicitaciones a Aceves Martínez, que ya está como el Lolo porque este será su primer festejo de los dos que tiene programados para el mes de agosto. A chupar se ha dicho, raza juevera.Por las redes sociales, el destacado futbolista Reyes “Ingrato” Ontamucha está solicitando el apoyo de la comunidad, para ver si es posible le regresen los documentos que le fueron sustraídos de su automóvil en días pasados. Es lo único que pide el Onta, que le devuelvan tan valiosos papeles. Si usted sabe algo, llámele al celular 6672139770.