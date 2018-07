Austeridad y reacomodos

. Uno de los temas que más genera empatía con la sociedad, de las propuestas de López Obrador, es el de austeridad en diversos niveles de gobierno, así como el combate a la corrupción, que son parte de los excesos de la clase gobernante. Reducir asesores, secretarios particulares, choferes, quitar bonos, limitación de viáticos y gastos de representación, así como la reducción en un 50 por ciento del sueldo a quienes ganan más de 84 mil pesos al mes en los diversos niveles de gobierno. Suena esperanzador, frente a un pueblo que condena el derroche en la política, mientras la mayoría de mexicanos vive con pobreza.Hacer delito grave el tráfico de influencias y la corrupción, acabar con el fuero, eliminar y castigar los moches, el nepotismo, los regalos y canonjías a funcionarios, entre otras, también son parte de las propuestas de AMLO que gozan de amplias simpatías.Falta que asuman el poder, y que verdaderamente cumplan en todos los niveles de gobierno con estas recomendaciones; debiendo empezar los legisladores federales, que llegarán al cargo el 1 de septiembre, mismos que deben transparentar cuánto realmente gana un senador y un diputado, porque ni siquiera se sabe; se habla de 200 a 350 mil como ingreso mensual, pero con precisión no se conoce. Así que los de Morena están emplazados a transparentar y cumplir con las medidas de austeridad propuestas por AMLO. ¿O no?También en el Congreso del Estado y ayuntamientos de Sinaloa, que iniciarán el 1 de octubre, y el 1 de noviembre, deberán reducirse a la mitad sus pagos, sobre todo los de Morena, según esta recomendación de AMLO; porque en todos ellos los titulares de esos poderes ganan más de un millón de pesos al año. Y aunque Jesús Estrada Ferreiro, alcalde electo de Culiacán, de antemano descartó que se bajaría el sueldo, deberá corregir su dicho y cumplir con la instrucción de quien le ayudó a ganar la alcaldía. ¿O no?El remplazo de funcionarios que hizo el gobernador Quirino Ordaz en la Secretaría de Agricultura, Salud y Desarrollo Sustentable ha generado mucha polémica en las redes sociales; no tanto porque se defiendan los logros de los funcionarios que se fueron, sino por el perfil y antecedentes de los funcionarios que llegan. Con excepción de Efrén Encinas, que es un médico con amplia trayectoria, Jesús Valdez y Álvaro Ruelas son conocidos por su desempeño político, no técnico; aparte, vienen de ser derrotados en las urnas; de tal forma que se ve como reacomodo partidista y premio de consolación por su derrota, y no como una recomposición para elevar el rendimiento y buen servicio en las diversas áreas de gobierno. ¿Será?Lo que también se dice es que vienen más cambios en el gobierno estatal, mínimo de dos secretarías, porque el gobernador les ha dicho a todos sus secretarios que los tiene en evaluación, midiendo sus resultados y rendimiento; así que ni vacaciones tendrán los titulares de las áreas, menos tranquilidad en estos días, porque literalmente todos están en la mira, y con la amenaza de la guillotina. ¿O no?Quizá Jesús Estrada Ferreiro tenga méritos como jurista, pero los que se ven mal son los dirigentes de la Federación de Abogados de Sinaloa; porque en cuanto gana la alcaldía, “descubren” sus méritos y lo eligen como “abogado del año”. La verdad, la lambisconería y el elogio fácil son muy dañinos en la política. ¿O no?