Autenticidad o imitación

Un amigo mío decía: “hay que imitar lo bueno”, lo cual es muy sabio y lógicamente excluye todo lo que es malo en sí mismo o que simplemente no es conveniente para nosotros. La clave es saber juzgar y decidir inteligentemente y con pleno conocimiento de fondo del asunto y de las posibles consecuencias de la imitación que se pretende, porque lo que no es idóneo y acorde a nuestras circunstancias y a lo que somos y necesitamos no debe ser copiado. La autenticidad nos permite ser fieles a nosotros mismos.

Nuestros políticos del siglo XIX, después del libertador Iturbide, alucinados y deslumbrados primero ante la Francia revolucionaria y después ante los Estados Unidos, estaban empeñados en copiar lo que ellos hacían y a eso se debió que nos impusieran el sistema republicano federal, supuestamente democrático, cambiando artificialmente nuestras provincias en “estados”, lo que nunca había sido ni lo son en la actualidad, porque todos los antecedentes históricos consistían en el sistema monárquico tradicional, tanto de los indígenas como de los españoles.

En esa imitación inapropiada, radican nuestras guerras civiles y el hecho real de la inoperancia de nuestro desprestigiado sistema político y la ineficacia de los supuestos “servidores públicos”.

Además, hay quienes han querido copiar a Rusia comunista, propiciando un desajuste y polarización respecto de las imitaciones anteriores y desconcertando a la sociedad, tan vapuleada por las malditas ideologías adoptadas por los “tontos inútiles”, que tienden a desarraigarnos de nuestra autenticidad de mexicanos genuinos. Ser mexicano es mucho más que el hecho fortuito de haber nacido en México.